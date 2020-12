Razendsnelle Hennessey Venom F5 gaat 500 km/h

Het Amerikaanse Hennessey Performance heeft eindelijk de definitieve versie van de Venom F5 gepresenteerd. Hennessey Performance is een tuner die normaliter druk bezig is met auto's als Ford F-150 te injecteren met 800 pk grote krachtkuurtjes, maar ook een voorliefde heeft voor auto's met een absurde topsnelheid. Zo'n zes jaar geleden lanceerde het merk al de op de Lotus Exige gebaseerde Hennessey Venom GT die een topsnelheid van 435 km/h moest kunnen halen. In hetzelfde jaar gaf Hennessey Performance de eerste afbeeldingen vrij van wat op termijn de Venom F5 zou moeten worden. In 2017 liet het bedrijf een nagenoeg productierijpe versie zien, maar het zou tot vandaag duren alvorens de Venom F5 daadwerkelijk helemaal af was. Dít is de Venom F5, een machtige scheurneus die een topsnelheid van 500 km/h moet kunnen halen.

Het klinkt misschien ongelofelijk, maar met een topsnelheid van 500 km/h is de Hennessey Venom F5 niet de snelste productieauto ter wereld. Hoewel er veel om te doen is, gaat die titel vooralsnog naar de SSC Tuatara. Dat maakt de Venom F5 echter niet minder indrukwekkend. Achter de voorstoelen ligt namelijk een onaards krachtige 6.6 V8 met twee turbo's die maar liefst 1.841 pk en 1.617 Nm opwekt. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in minder dan 3 tellen voorbij. Indrukwekkender is de 0-200-sprint die slechts 4,7 seconden duurt. De Venom F5 staat op Michelin Pilot Cup Sport 2-banden, rubber dat achter om 20-inch lichtmetaal is gevouwen en aan de voorkant om 19-inch grote wielen zit.

De Venom F5 heeft een wagengewicht van slechts 1.360 kilo. Zo'n 290 kilo daarvan wordt ingevuld door de machtige V8. Hennessey heeft z'n best gedaan het gewicht zo laag mogelijk te houden, onder meer door de Venom F5 een koolstofvezel chassis te geven dat nog geen 90 kilo in de schaal legt. Het gros van de koets is eveneens uit koolstofvezel vervaardigd. Het front van de definitieve Venom F5 lijkt sterk op dat van de drie jaar geleden gepresenteerde versie en ook de achterkant vertoont sterke overeenkomsten met die van de pre-productieversie. De achterspoiler is achter compleet nieuw en de uitlaatpijpen, voorheen drie stuks, zitten voortaan een verdieping boven de kentekenplaat. Het interieur van de Venom F5 is echter compleet vernieuwd. Het geheel is behoorlijk minimalistisch vormgegeven en bestaat uit slechts een stel knoppen op de middentunnel en ventielatieroosters in de middenconsole. Erboven een eenvoudig display dat bij het infotainmentsysteem hoort. Achter het heftig ogende stuurwiel nemen we eveneens een scherm waar. Bij de in 2017 gepresenteerde Venom F5 zat het display in het hart van het stuurwiel.

Hennessey Performance gaat slechts 24 exemplaren van de Venom F5 produceren. Het prijskaartje? Minimaal 2,1 miljoen dollar, omgerekend € 1.730.000...