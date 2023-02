Range Rover Velar vernieuwd: tot 64 kilometer elektrisch

De Range Rover Velar draait mee sinds 2017 en werd in 2020 al op technisch vlak vrij hardhandig gemoderniseerd. Drie jaar later gaat de auto wéér onder het mes. Het grote nieuws: de Velar krijgt een vernieuwd interieur en een grondig verbeterde plug-in hybride aandrijflijn.

De uiterlijke wijzigingen die Land Rover in 2020 op de Range Rover Velar doorvoerde waren minimaal. De nu opnieuw opgefriste Velar is door de kenner wél direct van de pre-faceliftversie te onderscheiden. De Velar krijgt nieuwe Pixel ledkoplampen met een andere indeling dan voorheen en een anders ingedeelde grille. Verder verandert de invulling van de achterlichten. Het is hier over en uit met de 'geblokte' lichtsignatuur. Lager achterop vinden we een andere achterbumper.

Het grootste nieuws op technisch vlak vinden we bij de plug-in hybride Velar P400e. De aandrijflijn bestaat wederom uit een 300 pk sterke 2.0 viercilinder benzinemotor en een elektromotor van 143 pk, maar er komt een grotere accu. De capaciteit van het accupakket groeit van 13,6 kWh naar 19,2 kWh, met als gevolg dat de elektrische actieradius toeneemt van 53 kilometer naar 64 kilometer. Het systeemvermogen bedraagt 404 pk en 640 Nm. Daarmee stampt de P400e in 5,4 tellen vanuit stilstand naar 100 km/h. Laden kan tot 50 kW. De Velar is er verder met een 3.0 in twee smaken: als 340 pk sterke P340 en als P400 van 400 pk. Daarnaast is er een 250 pk sterke 2.0 viercilinder. Op de internationale leveringslijst staan twee diesels: de 300-pk D300 met een 3.0 zes-in-lijn en de D200 van 204 pk met vier pitten.

In het interieur voert Land Rover significante wijzigingen door. Voorheen had de Velar een in de middenconsole geïntegreerd display met eronder een tweede scherm, waarmee je onder meer de klimaatregeling aanstuurde. Vanaf nu heeft de Velar één 11,4-inch scherm dat voor het dashboard lijkt te zweven. Het tweede scherm eronder is verdwenen. De complete middentunnel is anders vormgegeven. Het geheel oogt nu behoorlijk minimalistisch. De ronde keuzeknop om de automaat mee te bedienen, maakt plaats voor een kleine keuzeknuppel. Een opvallende wijziging. Land Rover introduceert verder nieuwe kleuren en materialen en past de optielijst aan.

Informatie met betrekking tot de Nederlandse markt volgt spoedig.