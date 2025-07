Range Rover SV volgt zwarte voorbeeld van de Sport

‘Alles op zwart’, dat is iets wat je in Las Vegas nog wel eens voorbij hoort komen. Maar ook in de wandelgangen in het Britse Whitley is dat vast al eens gezegd. Bij Land Rover zijn ze er namelijk niet vies van om hun modellen van top tot teen in het zwart te steken. Nu is de Range Rover SV aan de beurt.

Het recept is helder: alles wat kan glimmen of een ander kleurtje dan de zwarte koets kan hebben, is nu zwart. Op de lichten na, natuurlijk. In het interieur is het bijna hetzelfde verhaal, al zien we daar ook nog wat bronskleurige accenten. Overigens is de Range Rover SV Black net als de andere Range Rovers SV uitgerust met ‘Body and Soul Seats’ die ervoor zorgen dat je via je stoel de muziek ‘voelt’ door vibraties. Met Sensory Floor doet ook het tapijt mee met het Meridian-geluidsysteem. Bijzonder.

De Range Rover SV Black is er vanaf €339.939 en heeft net als gewoonlijk een 615 pk sterke V8 in zijn neus.