Prijzen Range Rover Sport

Eind mei kwam Land Rover met de splinternieuwe Range Rover Sport SV. Die topvariant van de Range Rover Sport werd bedeeld met een van de planken van BMW getrokken mild-hybride 4.4 V8, een machine die maar liefst 635 pk op de been brengt. Daarmee is de Range Rover Sport SV de sterkste Range Rover ooit en daar hoort natuurlijk een stevig prijskaartje bij. AutoWeek kan je voordat Range Rover er zelf ruchtbaarheid aan geeft alvast vertellen wat hij moet kosten.

De Range Rover Sport SV heeft een Nederlandse prijs van €277.307. Daarvan gaat €64.330 linea recta de bpm-schatkist in. Daarmee is hij ruim 2,5 keer zo duur als de meest voordelige Range Rover Sport waar we straks op terugkomen. De vanafprijs van €277.307 geldt voor de Range Rover Sport SV Edition One Obsidian Black en Edition One Flux Silver. Die eerste is - zijn naam geeft het al weg - zwarter dan zwart. Zowel de carrosserie als nagenoeg alle exterieurdetails én de wielen zijn in het zwart uitgevoerd. De Edition One Flux Silver is Flux Silver Gloss gespoten en komt minder sinister voor de dag, al is ook deze variant bedeeld met zwarte accenten. De duurste Range Rover Sport SV is de Edition One Carbon Bronze. Die kost maar liefst €296.850 en is uitgevoerd in de (matte) kleur - je verwacht het niet - Carbon Bronze.

Meer Range Rover Sport

We hebben meer prijzennieuws. De Range Rover Sport SV is namelijk niet de enige nieuwe variant die onlangs naar de SUV kwam. Zo is plug-in hybride instapper P440e voortaan 20 pk sterker dan voorheen en daar hoort een nieuwe naam bij: P460e. Die Range Rover Sport P460e met 3.0 zescilinder benzinemotor staat voor €104.573 in de orderboeken en is enkele honderden euro's voordeliger dan de P440e die hij vervangt. De Range Rover Sport P460e is er als S, als SE en als Dynamic SE en HSE.

De P460e is niet de enige herziene plug-in hybride variant van de Range Rover Sport. Zo wordt de P510e vervangen door de P550e die zoals zijn naam al weggeeft 40 pk krachtiger is en nu een systeemvermogen heeft van 550 pk. De Range Rover Sport P550e is er vooralsnog alleen als Autobiography en kost €147.439.

Liever een Range Rover Sport met dieselmotor? Kan ook! De SUV is er net als eerder namelijk als D300 met 300 pk krachtige mild-hybride 3.0 zescilinder. Deze dieselversie is er alleen als Dynamic SE en staat voor €144.113 op de prijslijst. Die Range Rover Sport D300 is de enige variant van de Range Rover waarvan de prijs per pk (€480) hoger is dan bij de 635 pk sterke Range Rover Sport SV.

Prijzen Range Rover Sport