Range Rover Sport bestaat twintig jaar en dat wordt gevierd

Het jubileum van een model is niet alleen een heuglijk moment voor wie zo'n auto rijdt, maar ook voor de fabrikant die er een speciale editie aan kan hangen. Dat doet Land Rover ook nu de Range Rover Sport twintig jaar bestaat. Het feestbeest krijgt diverse kenmerkende details, waaronder speciale Twenty-gravure, sportstoelen uit de SV, 23-inch wielen, speciale dorpellijsten en een Twenty-opschrift op de middentunnel.

De Twenty komt in drie kleuren beschikbaar: Sanguinello Orange, een verwijzing naar de oranje tinten die vanaf het begin al leverbaar zijn op de Range Rover Sport, maar ook Santorini Black en Ostuni White. Ook is er een Black Pack aanwezig, om de standaard verchroomde sierdelen juist zwart te maken. Je kunt de Range Rover Sport Twenty Edition krijgen als 537 pk sterke mild-hybride en als 550 pk sterke plug-in.

In Nederland is de huidige Range Rover Sport de populairste tot nu toe. Vorig jaar werden er maar liefst 1.121 van verkocht in ons land, een recordaantal. Dit jaar zijn er al dik 250 van verkocht. En dan te bedenken dat de goedkoopste versie al meer dan €100.000 kost.