Range Rover Sport - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Wat komt er na Range Rover ? Range Rover Sport. Net als bij zijn grote broer het geval is, domineren ook bij de Sport plug-in hybride aandrijflijnen de prijslijst. Wel is de Sport ongeveer 38 mille goedkoper dan de 'grote' Range Rover. Dat prijsverschil is niet per se terug te zien in het uitrustingsniveau van de basisversie.

Range Rover Sport P440e S

€104.549

Wie voor het eerst de configurator van de Range Rover Sport opent, kan overdonderd worden door de hoeveelheid leverbare uitvoeringen. Dat zijn er in totaal namelijk zes: S, SE, Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography en First Edition. Die laatste twee uitvoeringen zijn enkel voorbehouden aan de krachtigste aandrijflijnen: de plug-in hybride P510e en de P530 met 4.4 V8. De basisuitvoering 'S' is alleen leverbaar in combinatie met de P440e, dieselen kan dan weer alleen als SE en Dynamic SE. De enige dieselmotor op de prijslijst is de 300 pk sterke D300.

De P440e S staat in deze rubriek in de spotlights. Waar de plug-in hybride Range Rover Sport voorheen een viercilinder benzinemotor onder de kap had, is dat nu een 3.0 zes-in-lijn. De P440e heeft een systeemvermogen van, jawel, 440 pk en 560 Nm. Met dat vermogen sprint de maar liefst 2.735 kilo wegende kolos in 5,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h en heeft hij een topsnelheid van 225 km/h. Het accupakket heeft een nettocapaciteit van 31,8 kWh, waarmee je volgens de WLTP-actieradius 114 elektrische kilometers moet kunnen afleggen. Een caravan of zware aanhanger trekken is geen probleem, want de P440e mag geremd maximaal 3.000 kilo trekken.

Kunststof

De basisuitvoering van de Range Rover Sport is allereerst te herkennen aan zijn 20-inch lichtmetalen wielen. Die lijken op de foto's overigens kleiner dan de maat doet vermoeden. Als optie kun je uiteraard kiezen voor grotere wielen. De onderste rand van de bumpers van de S zijn van zwart kunststof, waarbij de voorbumper nog wel een zilverkleurige bodembeschermer heeft. Pas vanaf de Dynamic SE zijn de bumpers geheel uitgevoerd in de carrosseriekleur. Aan de achterkant onderscheidt de Range Rover Sport zich niet alleen door de horizontale achterlichtunits van de Range Rover, maar ook met de zichtbare rechthoekige uitlaten. Die zitten er altijd op, bij de Range Rover zijn ze juist weggewerkt.

Land Rover spuit de Range Rover Sport standaard in de kleur Fuji White. Tegen bijbetaling van €1.222 kun je kiezen uit zeven metallic lakken, voor €2.374 rolt de SUV in een 'premium metallic lak' de spuitcabine uit. Is dat nog niet exclusief genoeg, dan kun je voor €9.127 kiezen voor de kleur Eiger Grey uit het SV-kleurenpalet. Verder heeft de Range Rover Sport standaard ledkoplampen met grootlichtassistent en led-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers. 'Pixel Led-koplampen', Land Rover's matrix-led, kosten €1.068. Andere voorzieningen die standaard aanwezig zijn op de S zijn een licht- en regensensor, Keyless Entry, elektrisch inklapbare en automatisch dimmende buitenspiegels en parkeersensoren rondom met een 360-graden camera.

Omgekeerde wereld

In het interieur kijk je als bestuurder uit op een 13,7-inch digitaal instrumentarium en een 13,7-inch touchscreen waarop het Pivi Pro-infotainmentsysteem draait. Geïntegreerde navigatie en draadloze Apple CarPlay en Android Auto zijn daarbij inbegrepen. Het telefoonsnoertje kun je sowieso thuislaten, want een draadloze telefoonlader zit er ook in. Muziekliefhebbers kunnen in de basisuitvoering al hun lol op met het 14 speakers tellende Meridian-audiosysteem, dat een vermogen heeft van 400 Watt. Onder het touchscreen zit de bediening voor de klimaatcontrole met twee zones, nog iets verder naar beneden zit de draaiknop voor het Terrain Response 2-systeem, dat ook al aanwezig is op de S.

Stoffen bekleding zul je niet aantreffen in het interieur van de Range Rover Sport. De voorstoelen zijn bovendien standaard 12-voudig elektrisch verstelbaar, stoelverwarming zit er ook altijd op. Het algehele meubilair is bekleed met zwart leder, zonder bijbetaling kun je ook kiezen uit lichtgrijs leder. Wil je toch stoffen bekleding? Dan kan dat ook, al moet je dan wel €2.313 neertellen voor de 'Full Non-leather Upgrade' en stoelbekleding in 'Ultrafabrics'. Op de middenconsole en in de portieren zitten sierlijsten van geborsteld aluminium, voor €493 kun je ook kiezen uit twee soorten houtfineer. De keuze is reuze.

Qua veiligheidssystemen is het ook niet bepaald afzien in de Range Rover Sport met Emergency Braking, Blind Spot Assist, Rear Traffic Monitor, Lane Keeping Assist en Traffic Sign Recognition met de - inmiddels wettelijk verplichte - Adaptive Speed Limiter. Adaptieve cruisecontrol zit er dan weer niet op, dat is pas standaard vanaf de SE. Op de S kun je het aanvinken op de optielijst als onderdeel van het €1.169 kostende 'Driver Assist Pack'. Andere leverbare pakketten zijn onder meer het 'Cold Climate Pack' voor €568 (verwarmbare voorruit, -ruitensproeiers en -stuurwielrand), het 'Hot Climate Pack' voor €3.133 (Privacy Glass, extra warmtewerende voorruit, gekoeld bergvak in de middenconsole, 4-zone climate control) en het Technology Pack voor €1.881 (digitale achteruitkijkspiegel, 230V-stopcontact en head-up display).

Waar voor je geld?

Er valt dus nog steeds genoeg aan te vinken en te bestellen op de nieuwe Range Rover Sport, maar standaard zit hij voor zijn basisprijs absoluut niet slecht in zijn uitrusting. Ter vergelijking: de minder krachtige Mercedes-Benz GLE 350e staat voor minimaal 90 mille op de prijslijst, maar om op hetzelfde uitrustingsniveau te komen als de Range Rover Sport ga je al gauw over de basisprijs van de Brit heen. Ook in vergelijking met de grotere Range Rover is de uitrusting van de Range Rover Sport absoluut niet karig te noemen, zeker niet als je het prijsverschil in acht neemt.