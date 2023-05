Range Rover krijgt sterkere V8 en krachtigere plug-ins

Wil je de eind 2021 onthulde Land Rover Range Rover elektrisch kunnen rijden, dan ben je voorlopig nog aangewezen op één van de twee plug-in hybride versies. De sterkste daarvan, de P510e, kan met zijn 510 pk vermogen al heel wat: in slechts 5,5 seconden zit je er vanuit stilstand mee op 100 km/h en tot 113 km rijbereik (WLTP). Niet sterk en snel genoeg? Dan heeft Land Rover nu het antwoord: de nieuwe en sterkere P550e neemt namelijk het stokje over van de P510e. Bij de 550 pk sterke P550e werkt een nieuwe 218 pk sterke elektromotor samen met de 3.0 zes-in-lijn om de Range Rover in 5 seconden naar 100 km/h te schieten.

Mag het allemaal wel wat minder, dan kun je voortaan in plaats van voor de P440e (440 pk) voor de 460 pk sterke P460e gaan. Ook de mildere plug-in hybride Range Rover wordt dus een slagje sterker en sprint nu in 5,7 seconden van 0 naar 100 km/h. Het volledig elektrische rijbereik van de plug-in hybride Range Rovers gaat er ook op vooruit: voortaan komen ze tot 121 km (WLTP) in plaats van 113 km.

Sterkste Range Rover ooit

Voor wie liever helemaal niet met een stekker in de weer is een vooral op benzinegeweld aan wil, is de Land Rover Range Rover er natuurlijk ook nog met V8. Die krijgt ook een krachtimpuls en een beste ook. Waar het tot op heden bij 530 pk en 750 Nm bleef, komt er nu een maar liefst 615 pk en sterke mild-hybride versie van de 4.4 V8 bij in het aanbod. Een flinke vermogensspurt dus, al blijft het maximumkoppel wel gelijk. Het levert de P615, de sterkste af-fabriek Range Rover ooit, een 0 tot 100 km/h-sprint in slechts 4,5 seconden op (4,6 bij de LWB). De P615 is er alleen in combinatie met topuitvoering SV. De P530 wordt overigens niet vergeten, want ook bij die versie heeft de V8 voortaan mild-hybride ondersteuning.

Bijschaven

De vernieuwingen gaan samen met een modeljaarupdate voor de Land Rover Range Rover, waarbij de SUV onder meer het nieuwe Pivi Pro-infotainment krijgt. De bediening van de klimaat- en volumeregeling naast het scherm is ook verbeterd. Verder krijgt de Range Rover 'Country Road Assist', waarmee de adaptieve cruise control de snelheid automatisch aanpast als er op de route bijvoorbeeld andere snelheidslimieten gaan geleden of er bochten zijn waarbij iets afremmen verstandig is.

Vanafprijzen Land Rover Range Rover