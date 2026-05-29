Range Rover
 
Range Rover krijgt knopjes terug, elektrische versie onderweg

Ultra vanaf dik 4 ton…

Jan Lemkes
4

De Range Rover – dé Range Rover – krijgt voor het nieuwe modeljaar een deel van zijn eerder geschrapte knopjes terug. Groter nieuws is er in de vorm van de langverwachte elektrische versie, die later dit jaar toch echt zijn opwachting maakt.

De grote, oppermachtige Range Rover begon zijn leven in 2021 met een serie duidelijke, ronde knoppen onder het touchscreen. Ook naast de ‘pook’ vond je toen knoppen, onder meer voor het volume en de (terrein-)rijstanden. In 2023 waren die knoppen ineens allemaal verdwenen, verjaagd door digitale alternatieven in het destijds nieuwe Pivi Pro-infotainment.

Land Rover Range Rover

2021: veel knoppen

Nu brengt Range Rover stiekem wat knoppen terug, zij het niet allemaal. Het gaat om de genoemde volumeknop en de tweede draaiknop waarmee je de rijstanden bedient. De climatecontrol blijft dus onderdeel van de digitale omgeving, al staat de bediening ervan wel handig bereikbaar links en rechts in beeld. Voor het voorrecht om een nieuwe Range Rover te kopen, betaal je in Nederland minimaal €155.129. Voor dat geld staat er een plug-in hybride P460e klaar in SE-trim, wat eigenlijk smeekt om een ‘Back to Basics’.

Range Rover

Tot voor kort was het zo: nauwelijks knoppen.

Range Rover interieur

Nu: toch weer wat knoppen.

Groter nieuws volgt later dit jaar, want Range Rover – of Land Rover – spreekt weer eens over de elektrische versie die al sinds de komst van deze generatie wordt beloofd. Die auto is inmiddels aan potentiële klanten getoond en wordt ‘later dit jaar’ bestelbaar. Eigenlijk precies zoals beloofd dus, maar ze houden die belofte wel vol. De versie met lange wielbasis kost je minimaal €167.055, maar is dan wel meteen nog luxer.

De nieuwe, onlangs aangekondigde SV Ultra-variant zit helemaal aan de andere kant van de schaal. Hij heeft vrij letterlijk de hele optielijst plus meer, is er alleen als P540 met V8 en kost, houd je vast, €406.417. Au.

Range Rover SV Ultra

Deze SV Ultra kost dik 4 ton in Nederland.

