Je moet de huidige generatie Range Rover Evoque goed op je netvlies hebben staan om de verschillen met het pre-faceliftmodel direct te zien. De Evoque krijg nieuwe Pixel Led-geheten matrixkoplampen met een vernieuwde invulling en ook gaat de signatuur in de achterlichten op de schop. De Range Rover Evoque profiteert verder van de komst van nieuwe lakkleuren en van een aantal uitvoeringen veranderen een handjevol kleine uiterlijke details.

Vanbinnen zien we een grotere wijziging. Net als in de recentelijk vernieuwde Land Rover Discovery Sport vinden we ook in deze aangescherpte Evoque een compleet nieuwe middenconsole. De Range Rover Evoque krijgt een nieuw gebogen 11,4-inch infotainmentscherm dat niet meer in de middenconsole is geïntegreerd, maar er enigszins voor lijkt te zweven. Het tweede scherm dat je voorheen een verdieping lager vond en waarmee je onder meer de klimaatregeling aanstuurde, maakt plaats voor een opbergvak met inductielader. De knoppen voor de klimaatregeling zijn voortaan virtueel ondergebracht in het infotainmentscherm. Lederen bekleding is vanaf nu niet meer in de Evoque te krijgen. Wel levert Range Rover de Evoque voortaan met Kvadrat (wol).

De vernieuwde Range Rover Evoque is er in de uitvoeringen S, SE, HSE en Autobiography. Net als voorheen is er weer een plug-in hybride aandrijflijn. Die heet P300e en levert de compacte SUV dankzij een nieuwe samenstelling van de 14,9 kWh-batterij een bereik op van tot 62 kilometer. De P300e heeft opnieuw een driecilinder benzinemotor die samen met een elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 309 pk. Je sprint er in 6,4 seconden mee vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Uiteraard zijn er ook weer mild-hybride machines in de Evoque te krijgen.

Sinds de komst van de eerste generatie Range Rover Evoque zijn er in ons land - verspreid over twee generaties dus - ruim 6.000 exemplaren van geregistreerd. Daarmee is het na de full size Range Rover en de Land Rover Freelander het meest gekentekende model van Land Rover.

Uitgebreidere informatie voor de Nederlandse markt volgt.