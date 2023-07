Range Rover dikker dan dik dankzij Racing Green

Een Range Rover is nou niet bepaald een van de meest bescheiden modellen. Deze Racing Green Fintail geheten creatie maakt de Engelse SUV echter nog veel opvallender. Of dat een goede zaak is, laten we aan jou.

De Engelse tuner Kahn Design stort zich maar wat graag op modellen van fabrikanten uit zijn thuisland. Dus ook op de Range Rover. Kahn Design viert dat het dit jaar twintig jaar geleden is dat het voor het eerst een Range Rover aanpaste en schuift deze behoorlijk uitbundige Racing Green Fintail naar voren. De auto zelf heet overigens 'Fintail', Racing Green verwijst volgens de tuner naar een nieuw personaliseringsprogramma dat het op poten heeft gezet.

De Fintail is volgens zijn scheppers geïnspireerd op "[...] meer dan een halve eeuw Britse motorsporthistorie". Dat zien we er niet direct in terug, maar met zijn heftige 24-inch (!) wielen met min of meer drie spaken zoals de oer-Range Rover die midden jaren negentig had en zijn vrij fikse spoilerwerk trek je er in ieder geval de aandacht mee. De Racing Green Fintail heeft een aangepaste voorbumper, een set sideskirts, twee haaienvinantennes op het dak en een achterbumper met daarin een niet te missen diffuser. Het interieur van de Fintail is volgens Kahn Design volledig naar smaak aan te kleden.

Gevalletje 'wansmaak is ook smaak' of weet deze Racing Green Fintail bij toch ingewikkelde gevoelens in de onderbuik te geven?