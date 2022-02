Land Rover Range Rover - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Land Rover maakte deze week de tamelijk omvangrijke prijslijst van de nieuwe Range Rover bekend. De SUV is leverbaar in tal van varianten, waarbij de prijs als je even niet oplet al snel boven de twee ton in euro's uit kan komen. Als je gaat voor de 'goedkoopste' uitvoering op de prijslijst, hoef je je echter ook absoluut niet te schamen.

Range Rover P440e SE

€137.562

De nieuwe Range Rover is in ons belastingklimaat veruit het voordeligst als je gaat voor een plug-in hybride. Voortaan is de Range Rover met stekker er in twee varianten: de P440e en P510e. Beide versies hebben een 3,0-liter zescilinder onder de kap, alleen het vermogen verschilt. Gemak dient de mens, want om te kijken hoeveel vermogen de aandrijflijn in kwestie heeft, hoef je alleen maar te kijken naar het getal in de type-aanduiding. De 'instapper' beschikt dus al over 440 pk. Met een accupakket van 38,2 kWh moet je volgens Land Rover tot 113 kilometer ver kunnen komen op één acculading. Snelladen met een laadsnelheid van maximaal 50 kW behoort ook tot de mogelijkheden.

Liever geen plug-in hybride? Dan betaal je minimaal €175.473 voor een P400 MHEV, een mild-hybride die eveneens de 3,0-liter zescilinder aan boord heeft. Dieselaars kunnen voor €163.074 instappen in de D250 MHEV. De nieuwe Range Rover is niet meer verkrijgbaar met viercilinders, want ook de instapdiesel is een zespitter. Liever wat meer ruimte? Dan kun je ook kiezen voor een Range Rover met lange wielbasis, die als P440e HSE vanaf €149.416 in de orderboeken staat. Het type met zeven zitplaatsen is niet als PHEV te krijgen, wat betekent dat je daarvoor minimaal €183.839 op tafel moet leggen.

Keuze te over

Op het vlak van carrosserievarianten en motoren ben je vermoedelijk al even zoet met je keuze als je een nieuwe Range Rover configureert. Heb je dan eindelijk de gewenste variant gekozen, dan stopt het daar niet. De nieuwe Range Rover is namelijk leverbaar als SE, HSE, Autobiography, SV en tijdelijk als First Edition. Het gaat voor het doel van de rubriek te ver om alle uitvoeringen tot in detail te beschrijven, dus we focussen ons op de basisuitvoering SE.

Land Rover spuit de SE standaard in de unilak 'Fuji White'. Dat is ook meteen de enige kleur die geen geld kost. Voor €1.223 kun je kiezen uit zeven metallic lakkleuren, 'premium metallic lak', met keuze uit vier kleuren, kost €2.375. Wie daar nog geen gewenste kleur tussen ziet, kan voor €5.601 terecht bij het 'SV Premium-Palet', met keuze uit nog eens 21 speciale lakkleuren. De duurste kleur voor de Range Rover is 'Icy White' in satijnglans met een prijs van €11.990. De verfmenger is er maar druk mee.

Het dak is standaard uitgevoerd in de carrosseriekleur, maar voor €1.068 kun je hem ook in het zwart laten uitvoeren. Een vast glazen panoramadak is altijd aanwezig, voor een schuif-/kanteldeel betaal je €326 extra. De exterieuraccenten van de Range Rover hebben in principe de kleur 'Nickel Atlas', zoals getoond op de afbeeldingen. Heb je deze liever in het zwart? Dan moet je €916 aftikken. Rollen doet de Range Rover op het getoonde 21-inch lichtmetaal. Een maatje kleiner is eventueel zonder bijbetaling leverbaar, 22-inch wielen kosten minimaal €1.831. De Range Rover kijkt de nacht in met 'Pixel-LED'-koplampen. Om de grote SUV makkelijk in een parkeervak te kunnen manoeuvreren zijn parkeersensoren voor en achter eveneens standaard. Keyless Entry, softclose-deuren en een elektrische achterklep zijn ook al inbegrepen voor de vanafprijs. Een trekhaak is dan wel weer een optie van €1.514.

Digitaal traditioneel

In het interieur slaan zwart leder en bruin wortelnotenhout met een matte afwerking de klok in het basismodel van de Range Rover. De hemelbekleding is zwart op de stijlen, maar licht bij het dak. De boven- en onderkant van het dashboard en de portierranden zijn standaard in leder gehuld. Zitten doe je op 20-voudig elektrisch verstelbare stoelen met geheugen en stoelverwarming. De klimaatcontrole is standaard in twee zones onderverdeeld. De achterpassagiers hebben ook de beschikking over stoelverwarming en zijn kunnen hun rugleuning elektrisch verstellen. Een verwarmbaar stuurwiel kost €265 extra, voor stoelventilatie moet je €916 op tafel leggen. Desgewenst kun je voor €1.831 ook de achterpassagiers voorzien van stoelventilatie.

Het 13,1-inch touchscreen van het Pivi Pro-infotainmentsysteem heeft een prominente plek in het interieur van de Range Rover. Ook het digitale 'Interactive Driver Display' is standaard aanwezig, net als Android Auto en Apple CarPlay. Meridian is verantwoordelijk voor het audiosysteem van 400 Watt met 14 luidsprekers en een subwoofer. Voor wie dat nog niet toereikend is, biedt Land Rover ook het Meridian 3D Surround Sound-audiosysteem met 18 luidsprekers en 800 Watt voor €1.630.

De Range Rover staat in het terrein standaard al zijn mannetje met Terrain Response 2 en elektronisch aangestuurde luchtvering. Systemen als Roll Stability Control, Cornering Brake Control en Hill Descent Control zijn daarbij inbegrepen. Verder heeft de Range Rover altijd een dodehoekassistent, remassistent, Lane Keeping Assist en adaptieve cruisecontrol aan boord. Met het Advanced Offroad Capability Pack kun je de terreinvaardigheid van de Range Rover voor €4.983 nog verder vergroten. Dan krijg je namelijk ook nog de beschikking over luchtvering met 'Dynamic Response', het 'Electronic Active Differential' en configureerbare programma's voor Terrain Response 2.

Voor de vanafprijs krijg je beslist geen karige auto, maar dat mag ook wel voor dat bedrag. Wel kun je in de configurator de prijs dus nog flink opdrijven. Een opvallende optie die Land Rover verder bijvoorbeeld nog aanbiedt is de 'Tailgate Event Suite' (€1.983), waarbij je twee kleine zitplaatsen in de kofferbak creëert als je de klep opent.