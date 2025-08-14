Weinig zo Amerikaans als een dikke V8, Nascar, een mechanische rodestier en een woede-uitbarstinkje. Het komt vandaag allemaal samen op AutoWeek.nl en wel dankzij Ram. Of eigenlijk: dankzij iemand die het niet zo nauw nam met andermans bezit. De inmiddels toch wel legendarische Hemi V8 keerde onlangs terug naar de Ram 1500 en dat moest natuurlijk gevierd worden. Dat deed Ram dan ook. Op 8 juni trok Ram de voorraadkast van de marketingafdeling leeg en zakte af naar de Michigan International Speedway waar het onder meer de terugkeer van het merk Ram naar de Nascar-racerij vierde. Om de Hemi V8 én het Nascar-feestje te vieren, sleepte Ram wat het de 'Bucking Hemi' noemt mee naar het circuit. Inderdaad: de bokkende Hemi. Dat heeft niet met een verkeerd brandstofmengsel te maken. Wél met een mechanische rodeostier. Het is die mechanische rodeostier die in dit verhaal de hoofdrol speelt.

Ram pinkt een traantje weg: de Bucking Hemi is gestolen. Op 9 augustus sleepte Ram de Bucking Hemi mee naar een evenement in Pontiac in Michigan. Na afloop van het evenement is de Bucking Hemi tijdens de afbouw ontvreemd. Ram-topman Tim Kuniskis trekt de creatieve woordenbrei uit de kast en noemt de situatie rond de gestolen mechanische rodeostier 'bull****'. "De zoektocht is officieel begonnen en we zullen niet stoppen met zoeken totdat we hem terug hebben,' aldus een nijdige Kuniski. De mechanische rodeostier had overigens niet de vorm van een stier, maar van wat Ram zijn 'symbool van protest' noemt. Dat is een afbeelding waarop van de Hemi V8 waaraan de kop van een Ram - het Ram-logo - vastzit.