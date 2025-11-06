Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Ram Rampage: compacte pick-up klaar voor Europa

Compact is relatief

Ram Rampage
Ram RampageRam RampageRam RampageRam RampageRam RampageRam RampageRam RampageRam Rampage
Lars Krijgsman

Er komt een nieuwe en relatief compacte pick-up naar Europa. Die komt nota bene uit de koker van Ram. De Ram Rampage komt onze kant op.

Ram ken je in hier voornamelijk van naar Europese maatstaven grote pick-ups als de 1500. Die pick-up van formaat Ford F-150 heeft in Brazilië een compacter neefje: de Rampage. Ram geeft aan dat het de Rampage ook in Europa aan de man gaat brengen. Met het model wil Ram aan de 'veranderende vraag' van Europese consumenten naar 'de perfecte balans tussen een auto voor dagelijks gebruik en robuuste inzetbaarheid' voldoen.

Ten opzichte van een Ram 1500 is de Ramage inderdaad niet zo groot, maar klein is hij zéker niet. De in Brazilië ontwikkelde én geproduceerde Rampage is 5,03 meter lang, 1,89 meter breed en 1,78 meter hoog. De wielbasis bedraagt bijna 3 meter. In tegenstelling tot zijn grotere broer en tot pick-ups als de Toyota Hilux, heeft de Rampage geen ladderchassis, maar een zelfdragende carrosserie. In Brazilië is de pick-up leverbaar met een 272 pk sterke 2.0 viercilinder benzinemotor. Ook zijn er dieselversies met een 2.0 of 2.2 liter grote viercilinder Multijet-dieselmotor.
Wanneer de Ram Rampage in Europa op de markt komt, is nog niet bekend.


                    Plaats een reactie
        
    

                        Ram
                    
                        Bestelauto's
                    
Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?
Ram 1500 SLT 4*4 Warlock
Ram 1500 SLT 4*4 Warlock
  • 2022
  • 77.806 km
€ 48.399
Ram 1500 Laramie | Alpine | 22'' LM | Camera |
Ram 1500 Laramie | Alpine | 22'' LM | Camera |
  • 2021
  • 44.375 km
€ 60.440
Ram 1500 LARAMIE NIGHT EDITION 5.7 / V8 / HEMI / ACC / LPG / STERREN HEMEL
Ram 1500 LARAMIE NIGHT EDITION 5.7 / V8 / HEMI / ACC / LPG / STERREN HEMEL
  • 2021
  • 92.079 km
€ 64.129
Lees ook
Ram 1500 - 2025
Test: Ram 1500 (2025) – Een onderhuidse revolutie
Nieuws
Ram 1500
Vernieuwde Ram 1500 ook in Europa, EV volgt nog
Nieuws
RAM 1500 2025 facelift
Stellantis roept bijna 1,5 miljoen RAM 1500's terug
Nieuws
Chrysler Pacifica
Achterkleinzoon Walter P. Chrysler wil Chrysler 'redden'
Nieuws
Ram 1500 Classic
Het einde van de Ram 1500 met V8 is in zicht

                    Lezersreacties (0)
                                    

                        Reageren
                    
Maak melding van misbruik
Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er
                        een opmerking bij plaatsen.
Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.