Ram Promaster krijgt acht jaar oude facelift

Onder de vlag van Fiat Chrysler Automobiles was Dodge er niet vies van om modellen over te nemen van Fiat. Zelfs nu Stellantis de boel heeft overgenomen, verkoopt het bedrijf nog twee modellen van Fiat. De Promaster City en de grotere Promaster. Die laatste is een slechts visueel en dan nog marginaal aangepaste Fiat Ducato die in 2013 naar de Verenigde Staten werd gehaald. Een jaar later werd het origineel - de Ducato dus - in Europa grondig gefacelift. De Ducato kreeg net als zijn Europese broertjes Peugeot Boxer en Citroën Jumper in 2014 een compleet nieuwe voorkant aangemeten. De Ram Promaster heeft dat front nooit gekregen, maar daar komt nu eindelijk verandering in.

Jawel, de Ram Promaster ondergaat daarmee een inmiddels zo'n acht jaar oude facelift. De gebogen, hoog in het front geplaatste koplampen maken plaats voor plattere en bredere exemplaren die een stukje lager zijn gehuisvest. Opnieuw krijgt de Promaster een eigen grille die afwijkt van die van de Ducato, al oogt het geheel toch weer lekker gekunsteld. De bestelbus heeft een grille met daarin groot uitgeschreven de merknaam. Aan weerszijden van die naam zitten twee uitlopers en de grille is omlijst met een chroomkleurig element dat tot ver onder de koplampen doorloopt. Een stukje Ram-genen, zullen we maar zeggen. De Promaster is onder meer leverbaar met een 3.6 V6 benzinemotor die zo'n 280 pk op de been brengt.

Hoewel de Ram Promaster dus achterloopt op de Fiat Ducato, is ook de Ducato bepaald geen jong model meer. Het huidige model stamt in de basis namelijk al uit 2006. Ondanks die hoge leeftijd besloot Stellantis vrij recent de nog onder beheer van General Motors als Movano naar Opel gehaalde en jongere Renault Master door die Ducato te vervangen, logischerwijs door een Stellantis-model.

Raken Fiats met zo'n onhandig Ram-neusje bij jou ook een ietwat vals maar toch verrassend lekker klinkende snaar? Lees dan vooral even door. Ram verkoopt in de vorm van de 700 namelijk een eigen versie van de Fiat Strada. Dan is er de Ram Promaster City, in feite een Fiat Doblò met een wat onhandig Ram-neusje. De Fiat-koek bij Ram is nog lang niet op, want in de vorm van deze 1000 heeft het merk nog een pick-up van Fiat op de menukaart staan. Die 1000 is namelijk een Fiat Toro waar Ram zijn eigen badges op heeft gedrukt. Dat Ram ook van andere afdelingen modellen leent, blijkt uit de 1200. Dat is namelijk een broertje van de ook in Nederland geleverde Fiat Fullback, wat in feite natuurlijk een Mitsubishi L200 was.