RAM 1000 is helemaal geen RAM

Natuurlijk zijn niet alleen grote autogroepen, zoals de Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie en General Motors, goed in het onderling uitwisselen van modellen, die op een setje emblemen na niet van elkaar afwijken. Ook Fiat Chrysler Automobiles blijkt een kei in het herstickeren van modellen. RAM voegt in Colombia deze 1000 toe aan zijn leveringsgamma, een auto waar in theorie maar weinig 'RAM' aan is.

Momenteel is in Colombia de Salão de Bogotá gaande, een lokale autoshow waar RAM de 1000 aan het publiek heeft voorgesteld. Wie de auto enigszins bekend voorkomt, kunnen we geruststellen. De 1000 is natuurlijk gewoon een Fiat Toro, de hier niet leverbare pick-up die Fiat in Zuid-Amerika in grote getale aan de man weet te brengen.

RAM gaat de 1000 produceren in zijn fabriek in Goiana, de productiefaciliteit waar de Renegade en Compass voor de lokale markt worden gebouwd en waar ook de Toro voor de Zuid-Amerikaanse markt wordt geproduceerd. Onder de kap ligt een 130 pk sterke 1.8 E.torQ viercilinder, die zowel benzine als ethanol lust. De 1000 meet net als de Toro 4,92 meter in de lengte en is 1,84 meter breed. Op de internationale leveringslijst van de Fiat Toro zijn ook een 2.4 viercilinder en een 2.0 dieselmotor te vinden, maar die gaan aan de neus van de Ram 1000 voorbij.