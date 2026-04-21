RAI Vereniging verkoopt iconische beursgebouw in Amsterdam

AutoRAI verder weg dan ooit

Nadat we in 2015 voor de laatste keer een AutoRAI hebben meegemaakt, neemt de RAI Vereniging nu ook afscheid van het gebouw.

Het tentoonstellings- en congrescentrum RAI Amsterdam wordt binnenkort te koop gezet, meldt het Financieele Dagblad. RAI Amsterdam is voor 75 procent eigendom van de RAI Vereniging, de belangenvereniging van fabrikanten en importeurs van
auto’s, motoren en fietsen. De overige 25 procent zijn in het bezit van de gemeente Amsterdam.

De voorgenomen verkoop heeft te maken met plannen om op het terrein van het RAI-complex woningen te bouwen, aldus het FD. Er zouden meer dan duizend woningen op het terrein moeten verrijzen, en daarbij zijn de bestaande gebouwen van RAI-complex aan een opknapbeurt toe. Dat kost dermate veel geld dat de RAI Vereniging heeft besloten om zijn meerderheidsaandeel te koop te zetten.

De RAI Vereniging is meer dan honderd jaar eigenaar geweest van zijn eigen tentoonstellingsgebouw, eerst in de Ferdinand Bolstraat en sinds 1961 aan het Europaplein. Op 2 februari 1961 opent Prins Bernhard het nieuwe RAI-gebouw. Al na een paar jaar blijkt het te klein en wordt het uitgebreid, eerst met de Westhal en later met de Amstelhal. In de jaren 80 volgt het Deltacomplex.

Lees ook

Nieuws
Fietsstraat Utrecht (ANP)

Fietsstraten werken niet altijd lekker: veel auto's rijden te hard

Nieuws
Lexus RX spyshots

Lexus NX krijgt facelift: meer licht, andere grille

Nieuws
Snelweg (ANP)

'Hogere reiskostenvergoeding veel gunstiger voor werkende dan accijnskorting'

Nieuws
Lamborghini Revuelto spyshots

Lamborghini waarschuwt omstanders voor deze Revuelto

Nieuws
Tanken Belgisch tankstation

Nederlander tankt toch niet massaal over de grens: ‘Effect veel kleiner dan gedacht’

