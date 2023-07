The Little Car Company ken je waarschijnlijk voornamelijk als bedrijf dat kleine versies van auto's als de Ferrari Testa Rossa, Aston Martin DB5 en Bugatti Type 35 maakt. Voor de Tamiya Wild One Max draait het bedrijf zijn werkwijze om. Het komt namelijk met een levensgrote versie van een radiografisch bestuurbare auto. De Tamiya Wild One Max is straatlegaal, behoorlijk offroadwaardig, helemaal elektrisch en gaat daadwerkelijk in de verkoop.

De Tamiya Wild One Max is gebaseerd op de Wild One die Tamiya in 1985 voor het eerst op de markt gebracht. De Wild One Max is 3,6 meter lang, 1,9 meter breed en heeft 27 centimeter bodemspeling. Volgens zijn scheppers heeft de Wild One Max acht verwisselbare accu's die samen goed zijn voor een capaciteit van 14,4 kWh. Dat moet de auto op het asfalt - onder meer dankzij een laag wagengewicht van slechtst 500 kilo - een bereik van 200 kilometer opleveren. Naast het asfalt moet je zo'n 110 kilometer lang plezier kunnen beleven. Het piekvermogen bedraagt 38 pk, z'n topsnelheid: 100 km/h.

De Tamiya Wild One Max heeft kuipstoelen met vierpuntsgordels, een 5-inch digitaal instrumentarium, Brembo-remmerij rondom en adaptieve dempers van Bilstein. De pretmachine komt beschikbaar voor zowel links- als rechtsgestuurde markten en is voornamelijk niet voor de openbare weg bedoeld. The Little Car Company geeft aan dat de Tamiya Wild One geleverd wordt met een pakket dat 'm laat voldoen aan de L7-reglementen. Dat betekent dat je er met een B-rijbewijs op zak ook de openbare weg op mag. The Little Car Company komt onder meer met een tot 100 stuks gelimiteerde Launch Edition die onder meer de nodige badges met daarop het serienummer heeft, maar ook is uitgerust met een uit koolstofvezel vervaardigd 'dashboard' met bijpassende sleutel. Daarnaast komen de Launch Editions hand in hand met een radiografisch bestuurbaar klein exemplaar.

De Tamiya Wild One Max heeft in het Verenigd Koninkrijk een kale vanafprijs van omgerekend €41.000.