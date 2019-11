PSA homologeert diesel-alternatief HVO 100

We noemen het vooralsnog HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil/100 procent), maar je kent deze brandstof misschien als blauwe of bio-diesel. Blauw, vanwege de kleur die in het product is bijgemengd door de Finse producent Neste. Op de tankzuil tref je de aanduiding ‘B100’ ter identificatie aan. Waar hebben het over? HVO 100 is een nieuwe brandstof voor dieselmotoren, die zonder technische aanpassingen kan worden gebruikt. Het is puur plantaardig en wordt als geheel duurzaam aangemerkt, omdat de planten die ervoor worden verwerkt reeds hun portie CO2 uit de atmosfeer hebben opgenomen; dit compenseert voor wat er bij de verbranding in de dieselmotor weer wordt uitgestoten. Het heeft een hogere verbrandingswaarde dan synthetische diesel, zodat er een betere c.q. schonere verbranding plaatsvindt met onder meer 33 procent minder uitstoot van fijnstof en roet. De motor verbruikt daardoor minder AdBlue.

PSA homologeert

PSA heeft nu besloten om al hun auto’s met Euro 5- en Euro 6-motoren te homologeren voor HVO 100. Een formaliteit, zo lijkt het, omdat het tanken van HVO 100 in een willekeurige Peugeot 308 of Expert al langer kon. “Toch is dit belangrijk”, aldus Henri van Dijk, key account manager bij PSA Nederland. “We kunnen door het officieel te maken met een nieuw alternatief voor diesel de markt in gaan. We zien het als een ideale stap tussen elektrisch rijden, dat zeker voor bedrijfsauto’s lang niet altijd mogelijk is, en diesel, dat helaas te kampen heeft met een imagoprobleem. Bedrijven en gemeenten willen graag hun wagenpark verduurzamen, maar je kunt niet zomaar overstappen op EV’s. Dan is HVO 100 de ideale oplossing, omdat je bestaande en nieuwe dieselvoertuigen er probleemloos op kunt laten rijden, terwijl je er toch het label van duurzaamheid aan mag hangen.” De voorspelde winst in CO2-emissie is met 89 procent indrukwekkend. Vertaalt zich dat in een lager BPM? “Helaas niet”, aldus Van Dijk. “De emissie is er immers nog steeds. Alleen is de oorsprong van de brandstof in dit geval wel duurzaam en bij gewone diesel niet.”

Verkrijgbaarheid

Een punt van zorg is logischerwijs de verkrijgbaarheid van HVO 100. Volgens Van Dijk valt dat mee: “Voor particulieren is dat vooralsnog het geval, maar HVO 100 is in eerste instantie een oplossing voor bedrijven. Wanneer zij grote wagenparken hebben, loont het al snel om een tankunit voor deze brandstof op eigen terrein te plaatsen. Brandstofleveranciers denken hierin graag mee.” En de prijs? “Per liter is het 10 tot 20 cent duurder dan reguliere diesel. Maar ja, er ligt niets vast. Grote afnemers kunnen eigen deals met leveranciers afsluiten. Wel is zeker dat het brandstofverbruik bij HVO 100 iets omlaag gaat en dat van AdBlue eveneens. Zo kom je onder de streep ongeveer neutraal uit.”