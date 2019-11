‘PSA en Changan willen van Chinese fabriek DS af’

De bij ons bekende DS-modellen worden aan de andere kant van de wereld onder een eigen noemer gebouwd en verkocht. Dat lijkt moederbedrijf PSA echter geen windeieren te leggen, want naar verluidt staat er binnenkort een te koop-bord in de voortuin van de Chinese fabriek.

Onder een joint venture van de Europese PSA Group en het Chinese Chongqing Changan Automotive worden alle Chinese DS-modellen gebouwd. Dat gebeurt in een fabriek in het Zuid-Chinese Shenzhen. De hedendaagse productielijn is volgens Automotive News China echter goed voor minder dan de beoogde 200.000 auto’s. We durven een gok te wagen dat de ingekakte verkoop daar een belangrijke rol in speelt.

Volgens China Passenger Car Alliance uit Shanghai zakte de verkoop van 23.000 auto’s in 2014 namelijk in naar 3.900 exemplaren vorig jaar. Een topman van Peugeot zou nu dan ook gezegd hebben dat de Europese tak van zijn aandelen (50:50) in de joint venture af wilt. “De verkoop van DS blijft echter wel doorgaan”, aldus bronnen tegen Automotive News China. Verdere details worden echter niet gegeven, maar mogelijk worden de Europese DS’en naar China verscheept. Naar verluidt wil Changan $ 232 miljoen hebben voor zijn aandeel in het geheel.

In Nederland kennen we inmiddels de DS 3, DS 3 Crossback en DS 7 Crossback. De Chinese configurator ziet er iets anders uit. De DS 7 Crossback wordt daar als enige uit deze reeks gevoerd. Dit model krijgt in China gezelschap van de DS 4S, DS 5, DS 5LS en DS6. Dongfeng, de grote andere samenwerkingspartner van PSA in China, zou mogelijk een belangrijke rol kunnen spelen in de overname van de fabriek. Later meer!