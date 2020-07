Project Palladium: nieuwe Tesla Model S en Model X op komst

De Tesla Model S is niet bepaald jong meer en dat betekent dat Elon Musk en zijn kornuiten al enige tijd bezig zijn met de ontwikkeling van een vernieuwd exemplaar. De normaliter goed geïnformeerde website Electrek claimt de eerste informatie over de nieuwe Model S én de nieuwe Model X te hebben.

Elke digitale scheet van Tesla kan op heftige reacties rekenen, positief dan wel negatief. Ditmaal hebben we echter een interessant gerucht te pakken dat de wereld in is geholpen door Electrek. Onder de projectnaam Palladium zou Tesla momenteel namelijk werken aan grondige vernieuwing voor zowel de Model S als Model X, maar wat we precies verwachten kunnen, is nog onduidelijk.

Of Tesla werkt aan een volledig nieuwe generatie van zowel de Model S als de Model X, of dat het merk een grondige moderniseringsronde op het tweetal gaat doorvoeren, is dan ook niet helder. Tesla zou in ieder geval werken aan nieuwe productielijnen voor het elektrische tweetal. Electrek zegt van bronnen te hebben vernomen dat de Model S en Model X nieuwe accu's en aanstuurmodules krijgen, die onder meer de komst van de zogenoemde 'Plaid'-versies van het tweetal mogelijk moet maken. Versies met niet twee, maar drie elektromotoren dus. Het is daarbij niet ondenkbaar dat Tesla ook uiterlijke aanpassingen doorvoert. Vooral voor de Model S zou dat niet gek zijn. Hoewel Tesla het model de afgelopen jaren altijd technisch heeft aangescherpt, stamt die in beginsel al uit 2012.