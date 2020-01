Productieversie Volkswagen SMV Concept gesnapt

Een snelle terugblik. Volkswagen trok in april vorig jaar in China een heel stel nieuwkomers uit de hoge hoed. Niet alleen liet het merk in Sjanghai de I.D. Roomz Concept zien en ook de Teramont X beleefde toen samen met de SUV Coupé Concept hun publieksdebuut. De vierde nieuwkomer was de SMV Concept, een vooruitblik op een enorme SUV waarvan de productieversie vandaag in camouflagetrim is opgedoken.

De SMV Concept wordt zeer waarschijnlijk alleen in China op de markt gebracht. Het studiemodel werd door joint-venture FAW-Volkswagen ontworpen en dat betekent natuurlijk ook dat dat samenwerkingsverband de auto gaat produceren. De 5,1 meter grote SUV komt in China naast de Teramont te staan, een auto die een robuustere 'offroaduitstraling' heeft. Onderhuids maakt de productieversie van de SMV Concept gebruik van het MQB-platform. Verdere informatie over de zevenzitter is vooralsnog niet voor handen. Wél zijn in de database van het Braziliaanse patentbureau Instituto Nacional da Proriedade Industrial de eerste patentplaten opgedoken.