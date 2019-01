Productierijp: Volkswagen Golf GTI TCR

De in mei dit jaar tijdens het GTI Treffen aan de Wörthersee gepresenteerde Golf GTI TCR Concept is productierijp!

De Golf GTI TCR, waarvan de letters TCR staan voor Touring Car Racer, is een op de raceversie van de Golf geïnspireerde versie van de Golf GTI. Onder de kap een 2.0 liter grote TSI die 290 pk en 370 Nm opwekt. Daarmee is hij iets minder krachtig dan de 300 pk sterke Golf R, maar nu komt het. De Golf GTI TCR laat zijn 290 pk los op de voorwielen terwijl de Golf R over 4Motion-aandrijving beschikt.

Schakelen gaat met een zeventraps DSG-transmissie. De Golf GTI TCR is in staat om in 5,6 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Zijn topsnelheid ligt op 250 km/h, maar deze is optioneel een iets vergevingsgezinder karakter te geven. Wie daar extra geld voor neertelt, moet de Golf GTI TCR op een snelheid van 260 km/h kunnen krijgen. Op de vooras is een sper-diff gemonteerd én Golf heeft geperforeerde remschijven, speciale sportstoelen én een sportstuur. Op dat sportstuur is een rode streep gezet om het midden aan te geven.

Vanbuiten is de Golf GTI TCR te herkennen aan zijn speciale 18-inch wielen, zwarte zijspiegelkappen, splitter, dakspoiler en diffuser aan de achterzijde. Het TCR-logo wordt op straat geprojecteerd als je het portier opent. Nederlandse prijzen worden spoedig vrijgegeven.