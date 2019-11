Productie Nissan zakt verder weg

Afgelopen oktober zijn alle fabrieken van het merk bij elkaar goed voor de productie van 457.408 auto’s. Dat meldt Automobiel Management. Dat lijkt wellicht een boel, maar in tegenstelling tot dezelfde maand een jaar eerder is dat een daling van 13 procent. De eerste tien maanden van dit jaar zijn goed voor de totale productie van 4.168.506 nieuwe auto’s. Daarmee noteert Nissan een daling van negen procent.

Nissans klappen lijken nu ook uit alle hoeken te komen, want de enige fabriek die nog wel winstgevende cijfers noteerde duikt nu in het rood. In de Chinese fabriek rolden namelijk afgelopen oktober slechts 129.773 auto’s van de band: een daling van 15 procent in vergelijking met vorig jaar. Daarmee duikt de gehele balans van dit jaar ook voor het eerst onder de nul, want in vergelijking met 2018 loopt de productie 2 procent achter.

De dalende productiecijfers komen niet geheel uit de lucht vallen. Zoals gezegd verloopt de verkoop van Nissan stroef. Ook in oktober was dit weer van doen. In Japan leverde Nissan afgelopen oktober 37 procent in (17.989 auto’s) en ook in Europa is een dikke daling van 21 procent genoteerd (37.330 stuks). In de VS levert het merk qua verkopen 6 procent in, Rusland halveert zijn aantal koopcontracten. Grappig genoeg werd in Nederland een klein plusje genoteerd: 1.056 auto’s tegen 972 vorig jaar.