Problemen wielophanging Tesla's onder de loep in VS

Het probleem heeft betrekking op enkele bouwjaren. Van de Model S gaat het om auto's die van 2015 tot en met 2017 zijn gebouwd, bij de Model X om exemplaren uit de bouwjaren 2016 en 2017. De NHTSA ontving 43 klachten die betrekking hadden op problemen met draagarmen van de auto's. Door een defect kunnen draagarmen breken, waardoor de wielen in de wielkast klappen. Volgens de NHTSA had Tesla in 2017 in een servicebericht gezegd dat bij sommige auto's de draagarmen mogelijk niet aan de eigen krachteisen voldoen, maar dat de bestuurder in het geval van een defect wel controle houdt over de auto. De uitslag van het onderzoek laat uiteraard nog op zich wachten.

Eerder deze maand werd in Californië nog een rechtszaak aangespannen tegen Tesla over problemen met de wielophanging met de Model X en Model S. Het is bij lange na niet het enige probleem dat Tesla op zijn bordje heeft. Deze week kondigde Tesla aan dat het in Amerika bijna 10.000 Models X terugroept wegens een productiefout bij de omlijsting van de voor- en achterruit. Daarnaast zou er bij de Model Y eveneens een probleem met de draagarmen zijn, maar dat heeft naar verluidt slechts betrekking op een paar honderd auto's. Ook had de fabrikant te maken met losschietende achterbumpers van de Model 3. In Nederland is Stichting Tesla Claim overigens bezig met een collectieve rechtszaak tegen het merk omdat 'de auto's regelmatig mankementen vertonen en niet voldoen aan de verwachtingen'.

De Tesla-trein dendert door

Het lijkt er niet op dat Tesla heel veel last heeft deze tegenslagen. Het bedrijf schoot onlangs voorbij de $500 miljard in beurswaarde, omgerekend €422 miljard. Daarmee is Tesla meer waard dan Volkswagen, Hyundai Motor Company, General Motors en Ford samen. De populariteit van Tesla in Europa is iets tanende met de komst van onder meer de Volkswagen ID3, maar Elon Musk hintte al op de komst van een kleinere hatchback specifiek voor Europa. Wat de toekomst verder voor het merk in petto heeft, zal moeten blijken.