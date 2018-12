Prijzen Volkswagen T-Cross bekend

Laten we onder de kap beginnen. Daar kun je vooralsnog kiezen uit twee 1.0 TSI driecilinder turbo-benzinemotoren, met 95 en 115 pk. De 95 pk-versie is er alleen met vijf handbediende verzetten vooruit, die met 115 pk heeft standaard een handbediende zesbak en tegen meerprijs een zeventraps DSG. Een 1.6 TDI met 95 pk volgt iets later en eind volgend jaar wordt het gamma aangevuld met een 1.5 TSI.

Wat betreft de uitvoering is er keuze uit drie niveaus. De instapper heet simpelweg T-Cross en is voorzien van onder meer elektrische raambediening voor en achter, elektrische buitenspiegels, led-achter- en dagrijverlichting, verschuifbare achterbank en zestien inch stalen wielen met wieldoppen. Airconditioning zoek je in deze versie tevergeefs, maar peentjes zweten vanwege het verkeer is niet nodig, want met Lane Assist, Front Assist, hellingwegrijhulp en City Emergency Braking is de T-Cross in zijn eenvoudigste verschijning al behoorlijk voorzien van hulpsystemen.

Vind je airco een must, dan spaar je even door voor de T-Cross Life. Die heeft naast een handbediende airconditioning ook zestien inch lichtmetalen wielen, een met leer bekleed stuurwiel met bedieningsknoppen, middenarmsteun voor, adaptieve cruise control, een neerklapbare bijrijdersstoel, hoogteverstelling op de voorstoelen, mistlampen voor met bochtverlichting en usb- en Bluetooth-aansluiting. De door de wol geverfde spotter herkent de Life aan zijn zwarte dakrails.

De echte levensgenieter herken je aan zilverkleurige dakrails. Dan zie je namelijk een Style rijden, standaard met automatische airco, zeventien inch wielen, sport-comfortstoelen, led-koplampen, licht- en regensensoren, sfeerverlichting, parkeersensoren voor en achter, inductielader voor de smartphone en vermoeidheidsdetectie.

En dan de hamvraag: wat kost dat? T-Crossen kan vanaf 22.620 euro met de handgeschakelde 95 pk TSI. Diezelfde motorisering als Life kost 24.630. De 115 pk-motor is alleen leverbaar in combinatie met de twee meer luxe uitvoeringen. Als Life kost hij 25.970 euro, als Style 27.860 euro. De 115 pk DSG kost als Life 27.770 euro en als Style 29.660 euro. Van de diesel en de 1.5 TSI zijn nog geen prijzen bekend. Configureren en bestellen kan vanaf heden, rijden vanaf medio april 2019.