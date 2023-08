Prijzen vernieuwde verkooptopper Peugeot 208: als EV vanaf €35.320

De Peugeot 208 is zowel conventioneel aangedreven als elektrisch een behoorlijk succes. De afgelopen jaren ging-ie meermaals aan de leiding in verschillende verkoopstatistieken en in 2022 was het zelfs de meest geregistreerde auto van Nederland. Dat smaakt naar meer, en dus is het hoog tijd voor een facelift om het model op peil te houden. De gefacelifte Peugeot 208 werd onlangs door het merk gepresenteerd en als je wil weten wat er allemaal aan veranderde, sla dan vooral dit artikel er nog even op na.

De vernieuwde Peugeot 208 is er met drie verschillende benzine- en twee verschillende elektrische aandrijflijnen, waaronder Stellantis' efficiëntere 156 pk sterke variant met een 51 kWh accupakket (400 km WLTP). Het 'oudere' pakket, met een 50 kWh accu en een 136 pk sterke elektromotor (362 km WLTP), is echter ook nog verkrijgbaar. Liever niet stekkeren? Dan is er nog altijd de PureTech 75- of PureTech 100-aandrijflijn met een driecilinder en handbak, of kun je kiezen uit nieuwe mild-hybride aandrijflijnen met 100 of 136 pk. Laatstgenoemde vervangt de PureTech 130-aandrijflijn en beide hybrides zijn gekoppeld aan een automaat. De PureTech-aandrijflijnen zijn alleen in combinatie met een 5- en 6-traps handbak te krijgen.

Peugeot geeft weer dat de aanschafprijzen van de nieuwe 208 over het algemeen iets hoger zijn, maar dat de standaarduitrusting ook ruimer is. Zo vind je voortaan in elke variant een 10-inch infotainmentscherm. Hoe de uitrustingsniveaus er precies uitzien moet nog blijken, maar wel is al bekend dat er voortaan maar drie verschillende zijn: de Active, Allure en GT. Daarnaast is er tijdelijk een introductie-uitvoering van de e-208: de E-Style. Die laatste is er alleen met de minder krachtige elektromotor en is gebaseerd op uitvoeringsniveau Allure, wat vervolgens uitgebreid is met een navigatiefunctie voor het infotainmentsysteem. Meer niet, maar hij is wel mooi goedkoper dan een reguliere Allure.

In de tabel hieronder de prijzen voor alle uitvoeringen en motoriseringen van de vernieuwde Peugeot 208. Bij een aantal staan de prijzen die vooraf aan de facelift golden vermeld ter vergelijking.