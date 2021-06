Prijzen vernieuwde Seat Ibiza bekend

In april dit jaar gaf Seat de inmiddels vier jaar oude Ibiza een facelift. De vernieuwde Spanjaard heeft zijn modelnaam centraal achterop de achterklep, uitgeschreven in het zwierige lettertype dat we kennen van de Tarraco en Leon. Daarnaast heeft elke Ibiza voortaan led-koplampen. De uiterlijke aanpassingen zijn wellicht niet direct evident, maar het herziene binnenste is dat wel. De jongste Ibiza heeft namelijk een geheel nieuw dashboard dat volgens de Spanjaarden voor een groot deel is opgebouwd uit zogeheten soft touch-materialen. Wie in de markt is voor de gefacelifte Ibiza, moet rekenen op een voorlopige vanafprijs van minimaal € 21.850.

Voor dat bedrag drukt Seat je de sleutels van de Ibiza met 95 pk sterke 1.0 TSI in handen, uitgerust met een handbak en uitgevoerd als Style. Voor € 22.150 rijd je de Style Business Intense-uitvoering met dezelfde motorisering. Omstreeks augustus breidt Seat de prijslijst naar onderen toe uit met de 80 pk sterke turboloze 1.0 MPI. Die in Reference-trim uitgedoste Ibiza levert natuurlijk een lagere vanafprijs op.

De 95 pk 1.0 TSI is ook verkrijgbaar als de sportiever aangeklede FR. De vanafprijs van de Ibiza 1.0 TSI FR is vastgesteld op € 24.850. Daarboven staan de FR Business Intense- en FR Plus-smaken die voor achtereenvolgens € 25.250 en € 26.300 van eigenaar wisselen. De topmotorisering is de 110 pk 1.0 TSI, die altijd aan een DSG-automaat met zeven versnellingen is gekoppeld. Ook deze krachtbron is te combineren met de uitvoeringen FR, FR Business Intense en FR Plus, die respectievelijk € 28.700, € 29.100 en € 30.150 kosten.

Uitrusting Seat Ibiza

De later dit jaar te verschijnen Ibiza Reference heeft een mediasysteem met een 8,25-inch aanraakscherm en heeft onder meer cruisecontrol standaard. De Style voegt daar onder meer 15-inch lichtmetaal, over twee zones gescheiden klimaatregeling, MirrorLink en Apple CarPlay-connectiviteit, parkeersensoren achter en elektrisch verstelbare buitenspiegels aan toe. De Style Business Intense gaat daar overheen met een 9,2-inch multimediasysteem met navigatie, het Virtual Cockpit geheten digitale instrumentarium, parkeersensoren voor en verwarmbare voorstoelen. Kies je de sportiever uitgedoste FR-uitvoering, dan profiteer je net als in de Style Business Intense van parkeersensoren voor en achter. Daarnaast heeft de FR roodkleurige én verlichte ventlilatieroosters, sportstoelen, 17-inch lichtmetaal, mistlampen, zwarte zijspiegelkappen en Seat Drive Profile. De FR Business Intense voegt daaraan het 9,2-inch infotainmentsysteem, Virtual Cockpit, suède-look-bekleding, een uitgebreid pakket veiligheidssystemen waaronder Traffic Jam Assist, een achteruitrijcamera en verwarmbare voorstoelen toe. De FR Plus gaat daar op zijn beurt overheen met een panoramadak, Side Assist, Keyless Entry en een inductielader voor je telefoon.

Prijslijst Seat Ibiza