De vernieuwde Peugeot 2008 en de gelijktijdig aangescherpte elektrische e-2008 bereiken langzaam maar zeker de Nederlandse markt. In mei konden we je al melden wat de speciale introductieversie van de elektrische e-2008 kost en vandaag kan AutoWeek voordat Peugeot er zelf ruchtbaarheid aan geeft de prijzen van de benzine- en dieselversies vertellen.

In mei kon AutoWeek als eerste melden welk bedrag Peugeot voor de speciale introductieversie van de gefacelifte elektrische e-2008 wil ontvangen. De prijzen van de reguliere uitvoeringen van die elektrische cross-over volgen later. Nu hebben we de prijzen van de benzine- en dieselversies van de vernieuwde Peugeot 2008 te pakken. Ook kunnen we je de aangescherpte 2008 met verbrandingsmotoren en dus met uitlaateindstukken en zonder 'e'-badges laten zien.

Wie geen elektrische e-2008 ambieert, kan de Peugeot 2008 met twee bekende benzinemotoren en met een bekende dieselmotor bestellen. En de bij de facelift aangekondigde mild-hybride motorversies dan? Die komen pas in 2024. Tot die tijd moet de 2008-met-verbrandingsmotoren het doen met een 100 pk sterke 1.2 PureTech-benzinemotor, met een 130 pk krachtige variant van diezelfde 1.2 en met een 1.5 BlueHDi dieselmotor die ook 130 pk op de been brengt. De 100 pk sterke 1.2 PureTech valt alleen aan aan handgeschakelde zesbak te knopen en is er in instapsmaak Active (foto's 7 t/m 11) vanaf €32.920. Hij is er ook als Allure (foto's 12 t/m 15) en kost dan €32.820.

Het leveringsgamma van de Peugeot 2008 met de 130 pk sterke 1.2 PureTech begint bij de Allure-uitvoering. Je bent er minimaal €36.520 voor kwijt, maar je hebt dan wél direct een automaat. De 130 pk sterke 1.2 is in tegenstelling tot voorheen niet meer met een handbak te krijgen. De 130 pk krachtige Peugeot 2008 is er ook als rijker uitgeruste GT (foto's 1 t/m 6) en kost in die vorm €38.620. Dieselen kan vanaf €40.820 met de Peugeot 2008 1.5 BlueHDi. Die is enkel als Allure te bestellen en is net als de krachtigste benzinemotor altijd aan een automaat geknoopt.

Prijzen Peugeot 2008 (2023)