In hoog tempo is Stellantis zijn compacte modellen aan het faceliften. Peugeot heeft de 2008 en de elektrische versie daarvan zowel optisch als technisch opgewaardeerd en bij Opel keerde de Corsa onlangs terug van een vrij ingrijpende facelift. De vanafprijs van de vernieuwde Opel Corsa met benzinemotor is vastgesteld op €23.349 en is daarmee ongewijzigd. De elektrische Opel Corsa Electric heeft een prijs van minimaal €34.999 en is daarmee minder duur geworden.

Opel Corsa Electric

De vernieuwde Opel Corsa Electric heeft net als de Corsa met brandstofmotoren een nieuwe neus, compleet met meer uitgesproken Opel-Vizor-smoeltje. De vernieuwde Opel Corsa Electric komt beschikbaar met de nieuwe en inmiddels bekende aandrijflijn met 156 pk sterke elektromotor en grotere accu. Die versie kost minimaal €37.999 en komt tot 402 kilometer ver op een volle accu.

De Corsa Electric blijft echter ook beschikbaar met de bekende 136 pk sterke elektromotor en de kleinere 50 kWh accu. Die Opel Corsa Electric komt tot 357 kilometer ver op een volle accu en stond voorheen vanaf €36.999 in de orderboeken, maar kost in vernieuwde vorm €34.999. Daarmee is hij dus €2.000 minder duur geworden. Een 11 kW-boordlader is op elke Corsa Electric standaard, hetzelfde geldt voor zaken als een digitaal instrumentarium, een nieuw infotainmentsysteem met 10-inch infotainmentscherm, automatische klimaatregeling en - niet onbelangrijk - een warmtepomp.

Opel Corsa

Zoals gezegd blijft de vanafprijs van de Corsa met benzinemotor ongewijzigd. Hij is er ook in opgefriste vorm vanaf €23.349. Voor dat bedrag krijg je een 75 pk sterke atmosferische 1.2 die aan een handbak is geknoopt. Voor meer motorische pit staat de Corsa met 100 pk krachtige 1.2 Turbo op de prijslijst. Die is er vanaf €24.499. Deze versie heeft een handbak, maar is tegen meerprijs ook met de achttraps automaat te krijgen. De sterkste benzineversie is de 130 pk sterke 1.2 Puretech-driepitter. Die is standaard aan een achttraps automaat gekoppeld en komt alleen in topuitvoering GS leverbaar.

Mild-hybride benzinemotoren zijn er nog niet, die volgen later.

