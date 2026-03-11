Goed nieuws - of eigenlijk minder slecht nieuws - voor je portemonnee. De brandstofprijzen zijn voor het eerst sinds de heftige prijsstijgingen van onlangs niet verder gestegen. Sterker nog, ze zijn gedaald.

Gisteren doorbrak de gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis door de grens van €2,50. De adviesprijs van een liter diesel lag op maar liefst €2,519. De adviesprijs van een liter benzine (Euro 95, E10) was met €2,453 op zijn beurt hard op weg om het prijsrecord van €2,505 te breken. Met de snelheid waarmee de prijzen toenamen, leek dat vandaag te gaan gebeuren. Wat blijkt: de brandstofprijzen zijn iets gedaald

De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter Euro 95 is met 0,7 cent afgenomen naar €2,446. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van United Consumers. We hebben te maken met een piepkleine daling, maar alle beetjes helpen. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel zakte met 3 cent naar €2,489.