Autoverkoopsite AutoScout24 constateert dat de prijzen op de occasionmarkt in Europa lijken te stabiliseren. In juni hing er aan een in Nederland te koop staande en op AutoScout24 aangeboden tweedehands auto een gemiddelde prijs van €24.603. Nog altijd een aanzienlijk bedrag en toch nog 0,3 procent meer dan in januari dit jaar, maar het is wel 0,16 procent minder dan in de mei. Geen prijsstijging meer dus. Toch had een occasion op AutoScout24 in juni een gemiddelde prijs die 5,4 procent hoger lag dan in diezelfde maand van vorig jaar.

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen lijken de occasionprijzen te stabiliseren, zo blijkt uit de cijfers van AutoScout24. In het eerste halfjaar van 2023 nam de gemiddelde prijs van een in België te koop staande en op het verkoopplatform aangeboden site tweedehands auto met 4,4 procent af naar €24.452. Ook in Duitsland zien we in die periode een daling van de prijs en wel met 1,04 procent naar €28.485. In Oostenrijk daalde de gemiddelde occasionprijs volgens AutoScout24 de afgelopen zes maanden met 1,6 procent tot €28.022. Tweedehands auto's zijn in Frankrijk nog altijd het duurst. Daar nam de gemiddelde prijs van een tweedehands auto op de verkoopsite het afgelopen halfjaar met 1,6 procent toe tot maar liefst €30.791. Ook in Italië is die periode een prijsstijging van 1,6 procent waar te nemen. Daar kost een tweedehands auto op AutoScout24 nu gemiddeld €22.415.

De stabilisatie van de prijzen van tweedehands auto's lijkt verband te houden met het weer toenemende aanbod van occasions. Zo nam het aantal occasions op het verkoopplatform in Nederland tussen januari en juni met 8,7 procent toe tot 212.924 auto's. Ook in Oostenrijk (+8 procent) en Duitsland (+8,8 procent) valt een dergelijke toename waar te nemen, al nam het occasionaanbod nergens in Europa zo hard toe als in België (+12,2 procent).