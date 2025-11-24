Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Prijzen nieuwe Renault Clio: traditioneel op benzine of volledig hybride

Meer vermogen voor meer geld

8
Renault Clio
Lars Krijgsman

De nieuwe Renault Clio staat op het punt voet op Nederlandse bodem te zetten. AutoWeek heeft de prijzen van de nieuwe Renault Clio te pakken. De vanafprijs van de nieuwe generatie ligt iets hoger dan die van het vorige model.

De vanafprijs van de nieuwe Renault bedraagt €26.990. Voor dat bedrag rijd je de Clio met 115 pk sterke 1.2 benzinemotor. Die instapprijs behoort toe aan een Clio die als Evolution is uitgevoerd. De Clio met deze benzinemotor is er ook als Techno en kost dan €28.990. Deze benzinemotor is er vooralsnog enkel in combinatie met een handgeschakelde zesbak. De vorige generatie Renault Clio was er vanaf €25.490, al kreeg je voor dat geld een exemplaar met een 90 pk sterke 1.0.

Vooralsnog is de enige andere aandrijflijn op de prijslijst van de nieuwe Renault Clio de Full Hybrid E-Tech 160. Die hybride machine valt te combineren met de uitvoeringen Evolution, Techno en Esprit Alpine en is er vanaf €28.990. De vorige generatie Clio was er als 143 pk sterke hybride vanaf €26.890. De nieuwe Renault Clio werd bij zijn debuut ook gepresenteerd met een 120 pk sterke benzinemotor die ook lpg lust. Over de komst van die aandrijflijn naar het Nederlandse leveringsgamma van de Clio, is Renault nog stil.

VermogenUitvoeringVanafprijs
TCe 115115 pk - 190 NmEvolution€26.990
TCe 115115 pk - 190 NmTechno€28.990
Hybrid 160 (Full Hybrid E-Tech 160)160 pkEvolution€28.990
Hybrid 160 (Full Hybrid E-Tech 160)160 pkTechno€30.990
Hybrid 160 (Full Hybrid E-Tech 160)160 pkEsprit Alpine€32.990

Benieuwd naar in welke opzichten de nieuwe Renault Clio verschilt van het vorige model? Sla er dan vooral dit uitgebreide artikel op na. Daar hangt bovendien een introductievideo aan. Kijken dus!

8 Bekijk reacties
Renault Renault Clio

PRIVATE LEASE Renault Clio

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Renault Clio TCe 90pk Limited | Airconditioning | Navigatie | Lm velgen | Cruise control | Parkeersensoren | All season banden

Renault Clio TCe 90pk Limited | Airconditioning | Navigatie | Lm velgen | Cruise control | Parkeersensoren | All season banden

  • 2019
  • 106.248 km
€ 9.940
Renault Clio 0.9 TCe Zen AIRCO / NAVI / CRUISE / TREKHAAK

Renault Clio 0.9 TCe Zen AIRCO / NAVI / CRUISE / TREKHAAK

  • 2019
  • 90.419 km
€ 9.950
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited

Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited

  • 2016
  • 225.663 km
€ 3.799

Lees ook

Renault Clio

Renault Clio geheel nieuw: totaal ander uiterlijk, bekend recept

Nieuws
Mitsubishi Colt

‘Mitsubishi komt niet met Colt op basis van nieuwe Clio’

Mijn eerste auto
Renault Clio eerste auto

Ondanks spottende opmerkingen van broers bezorgde Renault Clio Rosanne bakken plezier

Nieuws
Renault Elektro Clio Clio Electrique

Ruim 30 jaar geleden was er wél al een elektrische Renault Clio

Nieuws
Renault Clio

Deze Renault Clio zit in een gevaarlijke positie - Liefhebber gezocht

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (8)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.