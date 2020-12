Prijzen nieuwe Hyundai Tucson bekend

De nieuwe vierde generatie Tucson is voor Hyundai een belangrijk model. De Tucson knokt mee in een felbevochten segment en is daarbij ook nog eens de eerste Tucson die vergaand geëlektrificeerd is. Hoewel de vorige generatie Tucson al leverbaar was met mild-hybride dieselmotoren, is de nieuwe Hyundai Tucson de eerste in zijn bloedlijn die ook als reguliere Hybrid én als Plug-in Hybrid beschikbaar komt. AutoWeek heeft alle prijzen van Hyundai's potentiële succesnummer.

Mild-Hybrid

De nieuwe Hyundai Tucson heeft in Nederland een vanafprijs van €34.995. Dat bedrag is voor een handgeschakelde Tucson met 160 pk sterke mild-hybride 1.6 T-GDI. De Tucson met deze 1.6 T-GDI is altijd een voorwielaandrijver, maar is naast met de handbak ook met een zeventraps automaat met dubbele koppeling te krijgen. De handbak is Hyundai's iMT-transmissie, een transmissie die zich van de motor ontkoppelt zodra je het gas loslaat. De versie met automaat kost minstens €36.995. De genoemde vanafprijzen zijn voor de i-Motion-uitvoering, de basissmaak die standaard beschikt over zaken als 17-inch lichtmetaal, cruise control, een achteruitrijcamera en een volledig digitaal instrumentarium.

Met nog geen 35 mille ligt de vanafprijs van de nieuwe Tucson iets boven die van de vorige generatie Tucson. Maar let wel: de instapversie van de vorige Tucson had een atmosferische 1.6 GDI onder de kap. De vorige 1.6 T-GDI, die welliswaar 177 pk krachtig was, lag vanaf zo'n €40.000 in Hyundai's middelgrote SUV, een stevig verschil.

Hybrid

Meer elektrificatie komt in de vorm van een volledig hybride versie van de nieuwe Hyundai Tucson. De aandrijflijn van deze in totaal 230 pk sterke Tucson Hybrid bestaat uit de bekende 1.6 T-GDI en een 60 pk sterke elektromotor. De Hybrid heeft een accupakket met een capaciteit van 1,49 kWh. Zijn vanafprijs: €37.995 voor de i-Motion-uitvoering. De hybride Tucson is altijd uitgerust met een zestraps automaat en is altijd een voorwielaandrijver.

Plug-in Hybrid

De Hyundai Tucson met de meeste elektrokracht is de vierwielaangedreven Tucson Plug-in Hybrid. Deze net als de Tucson Hybrid altijd met een zestraps automaat automaat uitgeruste SUV heeft een vanafprijs van €43.995. Bij de Plug-in Hybrid is de instapuitvoering de Comfort, een versie die een stapje boven de i-Motion staat. De aandrijflijn van de Plug-in Hybrid bestaat uit de 1.6 T-GDI en een 91 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 265 pk en 350 Nm. Het accupakket heeft een capaciteit van 13,8 kWh en daar moet je ruim 55 kilometer elektrisch mee kunnen afleggen.

Prijslijst nieuwe Hyundai Tucson

Motor Transmissie Aandrijving Uitvoering Vanafprijs 1.6 T-GDI MHEV 48v Handgeschakeld (iMT6) Voor i-Motion € 34.995 1.6 T-GDI MHEV 48v Handgeschakeld (iMT6) Voor Comfort € 37.995 1.6 T-GDI MHEV 48v Handgeschakeld (iMT6) Voor Comfort Smart € 38.995 1.6 T-GDI MHEV 48v Handgeschakeld (iMT6) Voor Premium € 41.995 1.6 T-GDI MHEV 48v Handgeschakeld (iMT6) Voor Premium Sky € 43.295 1.6 T-GDI MHEV 48v Automaat (DCT7) Voor i-Motion € 36.995 1.6 T-GDI MHEV 48v Automaat (DCT7) Voor Comfort € 39.995 1.6 T-GDI MHEV 48v Automaat (DCT7) Voor Comfort Smart € 40.995 1.6 T-GDI MHEV 48v Automaat (DCT7) Voor Premium € 43.995 1.6 T-GDI MHEV 48v Automaat (DCT7) Voor Premium Sky € 45.295 1.6 T-GDI Hybrid Automaat (zestraps) Voor i-Motion € 37.995 1.6 T-GDI Hybrid Automaat (zestraps) Voor Comfort € 40.995 1.6 T-GDI Hybrid Automaat (zestraps) Voor Comfort Smart € 41.995 1.6 T-GDI Hybrid Automaat (zestraps) Voor Premium € 44.995 1.6 T-GDI Hybrid Automaat (zestraps) Voor Premium Sky € 46.295 1.6 T-GDI PHEV Automaat (zestraps) Voor + achter Comfort € 43.995 1.6 T-GDI PHEV Automaat (zestraps) Voor + achter Comfort Smart € 44.995 1.6 T-GDI PHEV Automaat (zestraps) Voor + achter Premium € 47.995 1.6 T-GDI PHEV Automaat (zestraps) Voor + achter Premium Sky € 49.295

Wie dit artikel op een mobiel apparaat leest en de prijstabel niet kan zien, verwijzen we door naar foto 4. Hier lees je alles over de nieuwe Hyundai Tucson en over de nieuwe Tucson Plug-in Hybride.