Prijzen nieuwe Dacia Sandero en Sandero Stepway bekend

Tot voor kort stapte je voor €12.830 in een nagelnieuwe Dacia Sandero met 1.0 TCe 100 Bi-Fuel onder de kap, uigevoerd als Comfort. Dat is niet meer het geval. Dacia heeft namelijk de volledig nieuwe generatie Sandero en Sandero Stepway klaargestoomd voor de Nederlandse markt en daar hoort een hogere vanafprijs bij. De vanafprijs van de nieuwe Dacia Sandero ligt op €13.490. Voor dat bedrag rijd je de Dacia Sandero met de aangescherpte TCe 100 Bi-Fuel, dus met partikelfilter, als kloppend hart. De TCe 100 Bi-Fuel lust zowel benzine als lpg. De vanafprijs van nog geen €13.500 geldt overigens voor basisuitvoering Essential, een smaak die nog onder de Comfort komt te staan. Voor de Comfort ben je €15.090 kwijt.

Dacia Sandero

Liever de nieuwe Dacia Sandero met een conventionele benzinemotor? Kan ook. De Sandero is namelijk ook te krijgen met de 91 pk sterke TCe 90, een 1.0 driecilinder. De Sandero kost met deze motor minimaal €13.990 (Essential). Voor de Comfort-uitvoering ben je ten minste €15.590 kwijt. De TCe 90 is naast aan een handbak ook aan een CVT-automaat te koppelen. Deze transmissie is alleen te krijgen in combinatie met uitvoering Comfort en kost in dat geval €17.990.

Basisuitvoering Essential krijgt standaard het eenvoudige multimediasysteem Media Control met DAB+-radio, Bluetooth en USB-aansluiting. 15-inch stalen wielen met doppen, elektrisch bedienbare ramen voor en een in hoogte verstelbaar stuur zijn tevens standaard. De Comfort zit zoals z'n naam al aangeeft ruimer in z'n spullen. Deze uitvoering heeft namelijk handbediende airco en een multimediasysteem met 8-inch display én Android Auto- en Apple Carplay-connectiviteit. Ook maken elektrisch bedienbare ramen achter, een regen- en lichtsensor, een met leer bekleed en ook in diepte verstelbaar stuurwiel, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, mistlampen en elektrisch verstelbare én verwarmbare buitenspiegels deel uit van de standaarduitrusting.

Motor Uitvoering Prijs TCe 100 Bi-Fuel GPF Essential € 14.490 TCe 100 Bi-Fuel GPF Comfort € 15.090 TCe 90 GPF Essential € 13.990 TCe 90 GPF Comfort € 15.590 TCe 90 CVT GPF Comfort € 17.990

Dacia Sandero Stepway

Dacia levert de nieuwe Sandero natuurlijk ook weer als avontuurlijk uitgedoste Stepway. Deze met cross-overdetails doorspekte Sandero heeft een vanafprijs van €16.290. Dat bedrag is voor de TCe 100 Bi-Fuel-versie, uitgevoerd als Essential. De Sandero Stepway met deze lpg-machine uitgevoerd als Comfort kost €17.490. De Dacia Sandero met TCe 90 en handbak kost als Essential en Comfort respectievelijk €16.790 en €17.990. Ook bij de Sandero Stepway is de TCe 90 met CVT-automaat alleen te krijgen in combinatie met de Comfort-uitvoering. Zijn prijs: €20.390.

De standaarduitrusting van de Sandero Stepway is in alle gevallen rijker dan die van de reguliere Sandero. Zo heeft de Essential-uitvoering bij de Sandero Stepway al handbediende airco, 16-inch 'flexwielen' - wielen die lijken op lichtmetalen wielen maar het niet zijn - en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel. De Comfort heeft bij de Sandero Stepway onder meer climate control, parkeersensoren en het 8-inch multimediascherm.

Motor Uitvoering Prijs TCe 100 Bi-Fuel GPF Essential € 16.290 TCe 100 Bi-Fuel GPF Comfort € 17.490 TCe 90 GPF Essential € 16.790 TCe 90 GPF Comfort € 17.990 TCe 90 CVT GPF Comfort € 20.390

Nieuw platform

De nieuwe Sandero en Sandero Stepway staan net als de hier niet leverbare nieuwe Dacia Logan op een voor het merk compleet nieuw platform dat een afgeleide is van de moderne basis die onder auto's als de Renault Captur en Clio een plekje heeft. Deze CMF-B LS (Low Specification) gedoopte basis brengt voor de Dacia's een reeks nieuwe passieve en actieve veiligheidssystemen met zich mee. Ongetwijfeld speelt de komst van dit duurdere maar moderne platform mee in de hogere vanafprijs van de nieuwe Sandero's.

Hier lees je alles over de nieuwe derde generatie Dacia Sandero en Sandero Stepway.