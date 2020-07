Prijzen nieuwe BMW 4-serie Coupé bekend

De nagelnieuwe generatie BMW 4-serie is van Nederlandse prijskaartjes voorzien. De excentriek vormgegeven coupé, die op designvlak nog meer dan zijn voorganger afstand neemt van de 3-serie, levert BMW minimaal €26.301 per nier op.

Het regent prijslabels vandaag. De meest recent afgedrukte exemplaren belanden op de splinternieuwe 4-serie Coupé van BMW. De auto komt aanvankelijk beschikbaar met drie- benzinemotoren en met één diesel. De prijslijst vangt aan met de 420i, de 184 pk sterke viercilinder die vanaf €52.602 in de excentrieke snuit van de 4-serie ligt. Hoger op de ladder staat de 258 pk sterke 430i. Die 430i moet minimaal €57.100 opbrengen. De tot de komst van de nieuwe M4 als topper van het gamma fungerende M440i xDrive heeft een vanafprijs van €79.592. Voor dat bedrag krijgt je rechtervoet wel de controle over een 374 pk sterke zes-in-lijn. Die M440i is net als de diesels voorzien van een 48v mild-hybridsysteem dat tijdelijk 11 pk extra kan leveren. Alle genoemde motoren in dit artikel zijn standaard gekoppeld aan een automatische transmissie met acht versnellingen.

Liever een diesel? Ook dat kan, en wel met de 190 pk sterke 420d die er zonder én met xDrive-vierwielaandrijving is. Ze kosten respectievelijk €54.203 en €58.367. In een later stadium voegt BMW nog een 286 pk 430d en een machtige 340 pk en 700 Nm sterke M440d aan de prijslijst toe, zescilinders die hun vermogen altijd via xDrive-aandrijving over alle vier de wielen verdelen.

De standaarduitrusting van de 4-serie Coupé omvat onder meer een 8,8-inch groot multimediascherm, led-koplampen en -achterlichten, Lane Departure Warning, Approach Control Warning, verkeersbordherkenning en in drie zones gescheiden klimaatregeling.

Vanaf 24 oktober staat de nieuwe 4-serie Coupé bij de Nederlandse dealers. De 4-serie-familie wordt op termijn uitgebreid met een 4-serie Cabrio - met stoffen kap - én met een 4-serie Gran Coupé. Op basis van die laatste carrosserievariant komt BMW volgend jaar nog met een volledig elektrische variant: de i4.