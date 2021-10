Prijzen MG Marvel R Electric bekend

MG breidt zijn Nederlandse aanbod uit met de Marvel R Electric, een elektrische SUV die zich direct als topmodel bovenaan de MG-voedselketen positioneert. De MG Marvel R Electric heeft in Nederland een vanafprijs van €45.985 en is vanaf eind oktober te bestellen.

Het Nederlandse modellengamma van MG bestaat uit de zojuist vernieuwde elektrische ZS EV en de plug-in hybride EHS Plug-in Hybrid. De Europese expansiedrift van MG is daarmee nog niet gekalmeerd. Het merk heeft namelijk nog de elektrische MG5 Electric in het vat zitten die voor volgend jaar op de agenda staat en eind oktober kun je al bij de MG-dealers aankloppen voor het elektrische vlaggenschip van het merk: de MG Marvel R Electric.

MG gaf medio dit jaar al de eerste specificaties van de Marvel R Electric vrij, maar nu is ook bekend wat die 4,67 meter lange elektrische SUV in Nederland gaat kosten. MG vraagt minimaal €45.985 voor de Marvel R Electric. Voor dat bedrag krijg je bij een van de MG Brand Stores de sleutels van de achterwielaangedreven Marvel R Electric Luxury in je handen gedrukt. Een stap daarboven staat de vierwielaangedreven Performance-uitvoering, de absolute topversie waar MG €50.485 voor vraagt.

Ongeacht de gekozen versie heeft de MG Marvel R Electric een 70 kWh accu in zijn bodem. Met de standaard 11 kW 3-fasenlader is dat accupakket aan een snellader in 42 minuten van 5 tot 80 procent vol te jagen met stroom. Het maximum laadvermogen bedraagt 92 kWh. Ook mag elke MG Marvel R Electric tot 750 kilo trekken en beide uitvoeringen beschikken standaard over een warmtepomp. De bagageruimte van de SUV bedraagt 357 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 1.396 liter aan spul meezeulen. Onder de 'motorkap' van de achterwielaangedreven variant bevindt zich nog een 150 liter grote tweede bagageruimte.

MG Marvel R Electric Luxury

De achterwielaangedreven MG Marvel R Electric heeft twee samen 180 pk en 410 Nm sterke elektromotoren. Daarmee sprint die 1.810 kilo wegende versie in 7,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid ligt op 200 km/h. Wie die waarden niet probeert te benaderen, moet met de MG Marvel R Electric in Luxury-uitvoering 402 WLTP-kilometers kunnen afleggen.

De standaarduitrusting van MG's topmodel is niet mis. MG geeft de Marvel R Electric Luxury standaard een 12,3 inch groot digitaal instrumentarium en een opvallend groot verticaal georiënteerd scherm in de middenconsole dat 19,4 inch groot is. De soft- en hardware van dit MG iSmart geheten connectiviteitssysteem ondersteunt zaken als Apple CarPlay en Android Auto en valt over-the-air (OTA) up te daten.

Ook wat veiligheidssystemen betreft hoef je de Marvel R Luxury niet te laten staan. MG topt de elektrische SUV af met systemen als adaptieve cruisecontrol, Lane Keep Assistence, Rear Traffic Alert, dodehoekdetectie, automatisch grootlicht en zelfs Traffic Jam Assist is standaard. De lijst met MG-verwennerij gaat verder met ledverlichting rondom, over twee zones gescheiden klimaatregeling, 19-inch lichtmetaal, een 360-graden-camera, privacy glass, met leer beklede stoelen, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, sfeerverlichting en een glazen panoramadak. Dan zijn we er nog niet, de lijst gaat verder met een inductielader, keyless entry, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie en een met leer bekleed stuurwiel. Daarnaast kan je dankzij MG's Vehicle-to-Load (V2L)-systeem zaken als laptops en zelfs andere EV's mee opladen.

MG Marvel R Electric Performance

Zoals zijn naam al aangeeft is de Performance-uitvoering de krachtigere en sportiever ingestelde versie van de MG Marvel R Electric. Deze vierwielaangedreven variant heeft naast de twee elektromotoren achter een extra elektromotor die de voorwielen aandrijft. Het systeemvermogen van deze variant bedraagt 288 pk en 665 Nm koppel. Die krachtigere elektromotoren en het daarmee gepaard gaande hogere gewicht van 1.920 kilo zorgen snoepen iets van de actieradius van de Marvel R Electric af, al bedraagt die nog altijd een prima inzetbare 370 kilometer (WLTP).

MG's moederbedrijf heeft in thuisland China een portfolio dat behalve MG ook onder meer Roewe omvat. Roewe heeft er een reeks R-modellen, elektrische auto's die hoger in de markt staan dan de overige modellen van het merk. De MG Marvel R Electric wordt in China niet als MG, maar als Roewe verkocht en is dus een van die hoogwaardiger uitgevoerde modellen.

