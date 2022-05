Lucid Motors verhoogt prijzen Air

12.000 tot 14.000 auto's. Dat is het aantal Airs dat Lucid Motors aan het eind van dit jaar wil hebben geproduceerd. De vlag hangt er op dit moment niet heel gunstig bij voor deze doelstelling, want in het eerste kwartaal van dit jaar leverde Lucid Motors 360 exemplaren van de Air af. Hoewel dat een verdubbeling is ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar, is dat aantal nog steeds niet top. Lucid Motors haalde door de afleveringen wel 58 miljoen dollar (€55,2 miljoen) aan omzet binnen. Het nettoverlies ligt met 81 miljoen dollar (€77,1 miljoen) ook een stuk lager dan het rode cijfer van 747 miljoen dollar (€711 miljoen) uit dezelfde periode vorig jaar.

Naast de cijfers meldt Lucid Motors dat de prijzen van de Air omhoog gaan. Vanaf 1 juni kost de Air Grand Touring in Amerika $154.000 (€146.614), waarmee de prijs met $15.000 (€14.280) stijgt. De prijs van de Air Touring gaat met $12.400 (€11.805) omhoog tot $107.400 (€102.249) en de Air Pure, vooralsnog de goedkoopste versie, kost vanaf 1 juni $87.400 (€83.208) in plaats van $77.400 (€73.687). Aangezien Lucid in juni naar verluidt ook wil beginnen met de Europese verkoop, staat de Air op ons continent naar verwachting met de hogere prijzen in de showroom. De omgerekende prijzen in euro's moet je overigens niet te letterlijk nemen voor Europa. Door de logistiek en belastingen komen er voor ons waarschijnlijk nog wel wat euro's bovenop de vermelde prijzen.

Lucid Motors heeft duidelijk geleerd van Rivian, want topman Peter Rawlinson zegt er expliciet bij dat de prijsverhogingen niet van toepassing zijn op de reeds geplaatste bestellingen. Volgens hem is de prijsverhoging nodig omdat 'de wereld drastisch is veranderd sinds eind 2020', toen Lucid de prijzen van de Air bekend maakte. Daarmee doelt hij op de stijgende materiaalkosten en het gebrek aan microchips, waar alle autofabrikanten op dit moment mee te kampen hebben. Verder maakt Rawlinson zich niet al te druk over het behalen van de gestelde doelen: de topman zegt dat het bedrijf goed op koers ligt en dat de ontwikkeling van SUV Project Gravity eveneens volgens plan loopt. Dat tweede model moet in het eerste halfjaar van 2024 van de band gaan rollen. We gaan het meemaken.