Prijzen Kia Picanto omlaag: populairste Kia wordt goedkoper

De Kia Picanto is dit jaar tot nu toe de populairste Kia in Nederland. Mogelijk wordt de compacte hatchback nog populairder. De prijzen dalen namelijk. Over de hele linie dalen de prijzen met €500. Voor dat prijsvoordeel ontneemt Kia je één ding: een USB-aansluiting achterin. Prima deal, toch? Daar blijft het niet bij. Het leveringsgamma van de Kia Picanto wordt naar beneden toe uitgebreid met een nieuwe basisuitvoering die de vanafprijs van de Kia Picanto verder omlaag brengt.

Tot voor kort was de DynamicLine de instapuitvoering van de Kia Picanto. Kia voegt nu de ComfortLine - die bij de facelift van de Picanto verdween - weer toe aan het gamma. De vanafprijs van de Kia Picanto daalt naar €20.995. Voor de kleine Kia betaalde je onlangs nog minimaal €21.795.

De absolute instapversie van de Kia Picanto biedt uiteraard minder uitrusting dan de DynamicLine. Zo moet je het zonder kunstlederen bekleding op het stuurwiel en pookknop doen. Wat je ook niet krijgt: een middenarmsteun met opbergvak tussen de voorstoelen, een opbergvak aan de achterzijde van de bijrijdersstoel, grepen met metaallook in de deurpanelen en hoogglans zwarte details in de bumpers. Belangrijker is wat je wel krijgt: airco, parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera, cruise control en een 8 inch infotainmentscherm met navigatie.

Ongeacht de gekozen uitvoering heeft de Kia Picanto een 68 pk en 96 Nm sterke 1.0 driecilinder benzinemotor. Ook is de Picanto er opnieuw met vier en met vijf zitplekken. De Kia Picanto met handgeschakelde vijfbak is er als vier- en vijfzitter. De Picanto met gerobotiseerde handbak is er enkel als vierzitter. Opmerkelijk: Kia noemt de 1.0 voortaan GDi in plaats van DPi.

Prijzen Kia Picanto - april 2026

Uitvoering Vanafprijs 1.0 GDi 4-zits ComfortLine €20.995 DynamicLine €21.495 DynamicPlusLine €22.695 ExecutiveLine €23.695 GT-Line €25.395 1.0 GDi AMT 4-zits DynamicLine €23.495 DynamicPlusLine €24.695 ExecutiveLine €25.695 GT-Line €27.395 1.0 GDi 5-zits ComfortLine €21.795 DynamicLine €22.295 DynamicPlusLine €23.495 ExecutiveLine €24.495 GT-Line €26.195

Kia Picanto in 2026

De Kia Picanto doet het nog altijd heel goed in Nederland. Sterker nog, in de eerste drie maanden van dit jaar zijn er 1.284 exemplaren van geregistreerd. Daarmee was het de populairste nieuwe Kia van ons land en staat de auto in de algehele verkoopranglijst op plek vijf.