Prijzen Kia EV2 bekend: vanaf net geen €28.000

Al is hij nog zo 'klein', de verwachtingen rond de volledig elektrische Kia EV2 zijn hooggespannen, zeker hier in Nederland. Zijn grotere broer Kia EV3 is immers een enorm succes en de kans bestaat dat ook de EV2 een ware verkoophit wordt. Dat hangt natuurlijk weer sterk van zijn prijs af. In het segment waar 25 mille een beetje de magische grens lijkt, zit de EV2 er vooralsnog net boven. Het begint namelijk met een vanafprijs van €27.595.

Dat bedrag leg je neer voor de Kia EV2 Essential, die zoals zijn naam al zegt in elk geval het essentiële aan boord heeft. Dat betekent niet dat je een karig interieur hebt, want standaard is de EV2 bijvoorbeeld voorzien van twee 12,3-inch schermen voor het infotainment en het instrumentarium. Ook werkt Android Auto of Apple Carplay daarop. Ledverlichting, parkeersensoren voor en achter, climate control, adaptieve cruisecontrol; het zit er allemaal op.

Wie meer wil, kan tekenen voor de Kia EV2 Air, die onder meer led-interieurverlichting, stoel- en stuurwielverwarming en lichtmetalen 16-inch wielen (in plaats van wieldoppen) heeft. Deze uitvoering kost 2,5 mille meer dan de Essential. Daar weer twee mille boven staat de Plus, met onder meer een luxueuzer afgewerkt dashboard, 18-inch lichtmetaal, privacy glass en een draadloze oplader. Weer €2.000 duurder is de Plus Advanced, met audio van Harman Kardon, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en een glazen schuif-/kanteldak. Bovenaan vinden we de minstens €39.895 kostende Kia EV2 GT-Line, met uiterlijke GT-aankleding, vegan leren bekleding en geventileerde stoelen voorin. Een warmtepomp is overigens niet standaard aanwezig in de Kia EV2 en is onderdeel van een €1.995 kostend optiepakket dat vanaf de Plus-uitvoering leverbaar is.

Groter accupakket Kia EV2 voor €3.500

De meerprijs van de GT-Line ten opzichte van de Plus Advanced-uitvoering is met bijna zes mille nogal potig, maar dat heeft een belangrijke reden. De Kia heeft als GT-Line namelijk altijd het grotere 61 kWh-accupakket, waar de prijzen van de andere uitvoeringen gelden voor de EV2 met 42,2 kWh-accu. De meerprijs van de grotere accu is €3.500 en die accu is er vanaf de Air-uitvoering. Dat brengt de goedkoopste Kia EV2 met deze accu op een vanafprijs van €33.595. Met de kleine accu heb je tot 317 km rijbereik, met de grote 453 km. De Kia EV2 heeft overigens met de kleine accu wel een wat sterkere elektromotor op de voorwielen. Dan heb je namelijk 147 pk vermogen, bij de grote accu is dat 135 pk.

Prijzen Kia EV2 - Maart 2026