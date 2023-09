Prijzen elektrische Ford E-Tourneo en E-Transit Custom

Bestelbus Ford Transit Custom is al met dieselmotoren te bestellen en krijgt net als personenautoversie Tourneo Custom ook een elektrische aandrijflijn. AutoWeek kan je de eerste prijzen van zowel de elektrische E-Transit Custom en de E-Tourneo Custom vertellen. We beginnen met de prijzen van de Ford E-Tourneo Custom, dat is op papier immers een personenauto.

De Ford E-Tourneo Custom heeft een 64 kWh groot accupakket en een elektrische actieradius van tot 370 kilometer. De personenautoversie heeft vooralsnog altijd een 136 pk sterke elektromotor. De E-Tourneo Custom heeft in Nederland een fiscale vanafprijs - dus exclusief kosten rijklaarmaken - van €55.540. Alle bedragen in dit artikel zijn exclusief btw. Voor dat bedrag rijd je de E-Tourneo Custom L1H1 in Titanium-uitvoering. Als rijker uitgeruste Titanium X kost de E-Tourneo Custom L1H1 €60.040. Ook de langere E-Tourneo Custom L2H1 is er als Titanium en als Titanium X. Die kosten achtereenvolgens €56.440 en €60.490.

E-Transit Custom

Ook bestelbus Transit Custom komt als met een elektrische aandrijflijn beschikbaar. Die elektrische E-Transit Custom is er ook in twee lengtematen, maar is ook als Dubbele Cabine én met drie verschillende elektrische aandrijflijnen leverbaar. Elke E-Transit Custom heeft een 64 kWh accu en net als de E-Tourneo Custom is hij er met een 136 pk sterke elektromotor, al kun je hem ook met 218 pk en met 286 pk krijgen.

De Ford E-Transit Custom L1H1 met 136 pk sterk elektrohart is er als Trend vanaf €46.320 (exclusief btw). Voor de E-Transit Custom in dezelfde configuratie, maar dan in lengtemaat L2H1 ben je €47.220 kwijt. Hij is er ook als Limited.

Liever een E-Transit Custom met 218 pk sterke elektromotor? Kan natuurlijk ook. Reken dan op een fiscale instapprijs van €49.340. Dan krijg je de L1H1-versie die uitgevoerd is als Limited. Hij is er ook als Sport. Voor de langere E-Transit Custom met 218 pk als langere L2H1 ben je minimaal €50.240 kwijt.

De krachtigste Ford E-Transit Custom - dus die met 286 pk sterke elektromotor - is er alleen als sportief uitgedoste MS-RT. De L1h1-versie kost €60.720. Voor de langere L2H1-variant tik je minstens €61.620 af.

Transit Custom Kombi

De derde en laatste variant van de Transit/Tourneo Custom die we bespreken is de Kombi. Dit is de bedrijfswagenversie als personenbus, min of meer een eenvoudiger uitgevoerde Tourneo Custom die bijvoorbeeld als shuttlebus ingezet kan worden. Van de Ford Transit Custom Kombi hebben we zowel de prijzen van de elektrische variant als van de plug-in hybride te pakken.

Het EV-feestje begint bij de Ford Transit Custom Kombi vanaf €49.220. Dat bedrag is voor de L1H1-variant in Trend-uitvoering. De elektrische Transit Custom Kombi is er vooralsnog alleen met 136 pk sterke elektromotor. Hij is er ook als Limited én als langere L2H1. Voor de 225 pk sterke plug-in hybride Ford Transit Custom Kombi PHEV ben je minimaal €42.520 kwijt. Voor dat bedrag krijg je eveneens de L1H1-variant in Trend-uitdossing.