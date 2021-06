Prijzen elektrische Cupra Born bekend

Eind mei presenteerde Cupra de elektrische Born, de definitieve productieversie van het studiemodel dat als El-Born onder de vlag van Seat debuteerde. Daarmee is het na de Formentor in feite Cupra's tweede model waar geen Seat-versie van bestaat en tevens is het de eerste EV van het relatief jonge merk. Hoewel de Born in feite Cupra's equivalent van de Volkswagen ID3 is, zijn er zowel optische als technische verschillen. De Cupra Born heeft een voorlopige vanafprijs van €37.990, maar dat verdient een toelichting.

Met een vanafprijs van bijna 38 mille lijkt de Cupra Born fors duurder dan de Volkswagen ID3 die vanaf €32.990 van eigenaar wisselt. Dat komt in dit geval door het feit dat de Cupra Born aanvankelijk alleen als 204 pk sterke achterwielaandrijver en met 58 kWh-accu beschikbaar komt. De Volkswagen ID3 kost in die configuratie €37.190. Daar komt bij dat die eerste reeks Cupra's Born in een speciale reeks 'One'-uitvoeringen wordt geleverd. Speciale introductieversies dus.

De Cupra Born die je voor €37.990 bestelt, heeft zoals gezegd een 204 pk sterke motor op de achteras en een 58 kWh accu in zijn bodem. De Spaanse EV perst tot 420 kilometers uit het accupakket. Voor die net geen 38 mille rijd je de Born als Business One, de eerste van een viertal introductieversies. De Business One heeft standaard 18-inch lichtmetalen wielen, full-ledkoplampen, een digitaal instrumentarium en een infotainmentsysteem met 12-inch display dat onder meer Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt. Ook standaard: cruise control, een achteruitrijcamera, verwarmbare voorstoelen, een verwarmbaar stuurwiel, parkeerpiepers achter en adaptieve cruise control.

Uitvoeringen en uitrusting

Cupra levert de eerste vloot Borns niet alleen als Business One, maar ook als Adrenaline One €40.990, Performance One (€43.990) en Copper Edition One (€46.990). De Adrenaline One heeft onder meer 19-inch lichtmetaal, koperkleurige accenten in het interieur, Keyless Entry en een inductielader. De Performance One voegt daar 12-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met massagefunctie, Dinamica-bekleding, een variabele laadvloer, Precrash Assist en een 230v-laadkabel bij. De Copper Edition topt de boel af met 20-inch lichtmetaal, een panoramadak, een uitgebreid head-updisplay, Park Assist, een 360-graden-camera en Side Assist.

De Cupra Born is per direct online te reserveren, de levering start nog dit jaar.

Meer in 2022

Volgend jaar breidt Cupra het leveringsgamma uit. Dan volgen niet alleen de 150 pk sterke instapper met 45 kWh accu, maar ook de 204 pk sterke versie met 77 kWh accu. De 204 pk sterke variant komt tegen die tijd ook over e-Boost Performance te beschikken, een systeem dat het vermogen tijdelijk opkrikt tot 231 pk.

Prijslijst Cupra Born

Motor Accupakket Uitvoering Prijs 204 pk 58 kWh Business One € 37.990 204 pk 58 kWh Adrenaline One € 40.990 204 pk 58 kWh Performance One € 43.990 204 pk 58 kWh Copper Edition One € 46.990

Hier lees je alles over de Cupra Born en zijn conceptuele voorbode.