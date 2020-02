Prijzen Dacia Duster met voorkeur voor LPG bekend

Onlangs presenteerde Dacia een nieuwe versie van de bekende 1.0 TCe, de versie die niet alleen met benzine, maar ook met LPG overweg kan en die de toevoeging Eco-G achter z'n naam krijgt. De Duster 1.0 TCe Bi-Fuel, zoals de aanduiding in de prijslijsten wordt, levert 101 pk en 170 Nm koppel en is alleen leverbaar in combinatie met voorwielaandrijving en een handgeschakelde vijfbak. Wél levert Dacia de motorversie in combinatie met de vier bekende uitvoeringen: Essential, Comfort en Prestige.

De Duster 1.0 TCe heeft als Essential vanafprijs van € 17.980. Voor de Comfort en Prestige vraagt Dacia respectievelijk € 19.380 en € 20.880. Daarmee is de LPG-Duster over de gehele linie zo'n € 500 goedkoper in aanschaf dan de Duster met 1.0 TCe die alleen met benzine overweg kan. Wel moet je uiteraard rekenen op een hogere mrb. Dacia spreekt van een gemiddeld verbruik van 4,9-6,4 l/100 km. De benzinetank heeft een inhoud van 50 liter, terwijl de gastank een capaciteit heeft van 34 liter. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 13,8 tellen achter de rug. Z'n topsnelheid ligt op 163 km/h.