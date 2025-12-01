Prijzen Changan Deepal S05: schieten op Volkswagen ID4

Er is een nieuwe Chinese speler in Nederland geland: Changan. Dat brengt hier in eerste instantie twee modellen op de markt: de Deepal S05 en de Deepal S07. De kleinste daarvan moet zijn tanden zetten in de Volkswagen ID4. AutoWeek heeft de prijzen.

Changan ken je misschien als de Chinese joint-venturepartner van Mazda. Samen hebben die twee bedrijven de elektrische Mazda 6e ontwikkeld op basis van een elektrische sedan van Changan. De Mazda 6e krijgt een elektrisch SUV-equivalent en ook die deelt zijn basis met een auto van Changan. Hoe dan ook: Changan komt ook zélf onze kant op. Dat doet het met de Deepal S05 en de grotere S07. Tijd om de kleinste van die twee door te nemen.

Hoewel, klein ... De Changan Deepal S05 is een 4,6 meter lange, 1,9 meter brede en 1,6 meter hoge elektrische SUV. Zijn wielbasis: 2,88 meter. Wat lengte betreft is hij vergelijkbaar met de Volkswagen ID4, al heeft de Deepal S05 11 centimeter meer tussen de voor- en achteras.

De minimaal 1.940 kilo zware Changan Deepal S05 komt met twee aandrijflijnen onze kant op. Het Deepal S05-festijn begint met de Changan Deepal S05 RWD Pro. Die heeft een 272 pk en 290 Nm sterke elektromotor op de achteras, goed voor een 0-100-sprint in 7,5 seconden en een topsnelheid van 180 km/h. Interessanter is de accu. Dat is een 68,8-kWh LFP-accu die een rijbereik van 485 kilometer biedt. Snelladen kan met 200 kW, al haal je dat vermogen enkel tussen de 5 en 10 procent (SoC). Van 10 tot 80 procent laden gaat met 168 kW.

De Changan Deepal S05 met deze aandrijflijn kost minimaal €38.990. Hij is er ook als rianter uitgeruste Max en kost dan €41.990. De vanafprijs van net geen 39 mille is vergelijkbaar met die van de Volkswagen ID4. Bij de ID4 krijg je voor €39.990 170 pk en een 52-kWh accu die een bereik oplevert van 357 kilometer. De Changan biedt op papier dus meer voor minder.

AWD

Wie vierwielaandrijving wil, is aangewezen op de Deepal S05 EV AWD Max. Die heeft een 272 pk sterke elektromotor op de achteras en een exemplaar van 163 pk op de vooras. Net als de andere variant heeft ook de sterkste Deepal S05 een 68,8-kWh LFP-accu, in dit geval goed voor een actieradius van 445 kilometer.

Prijzen Changan Deepal S05

Accu Actieradius Vermogen Uitvoering Prijs Deepal S05 RWD 68,8 kWh 485 km 272 pk Pro €38.990 Deepal S05 RWD 68,8 kWh 485 km 272 pk Max €41.990 Deepal S05 AWD 68,8 kWh 445 km 272+163 pk Max €44.990

Uitrusting

De Deepal S05 is een SUV met frameloze ruiten en in de portieren verzonken handgrepen. De basisversie staat op 18-inch lichtmetaal, heeft elektrisch inklapbare, verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, elektrisch verstelbare stoelen voorin, met kunstleer beklede stoelen en een vrij uitgebreid pakket actieve en passieve veiligheidssystemen. De Max-versies zijn aanzienlijk rijker uitgerust. Die bieden onder meer een panoramadak, een indicator in de C-stijl die de laadstatus aangeeft, voorruitverwarming, een elektrisch bedienbare achterklep, stuur- en stoelverwarming, stoelventilatie, uitgebreider elektrisch verstelbaar meubilair, een inductielader, een head-up display en een uitgebreider audiosysteem.