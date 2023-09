Prijzen BYD Seal: 570 kilometer bereik, minder dan €50.000

De Seal is de auto waarmee BYD zijn vizier richt op gevestigde namen als de Tesla Model 3 en Polestar 2. Al in april dit jaar stelde werd de BYD Seal op het podium getild en nu kan AutoWeek je als eerste vertellen wat de elektrische sedan moet kosten.

Wie op jacht is naar een elektrische sedan of liftback in de middenklasse kan inmiddels uit heel wat modellen kiezen. Auto's als de Tesla Model 3 en Polestar 2 maken in dit segment al enige jaren de dienst uit, maar vooral uit Chinese hoek wordt de dreiging op papier steeds groter. Nio heeft de ET5, Xpeng de P7 en ook de Chinese gigant BYD doet een dappere poging om op het heftige EV-strijdveld terrein te winnen. In de middenklasse doet het dat met de BYD Seal. Die auto werd in april dit jaar in Europese trim getoond en AutoWeek heeft de prijzen van de BYD Seal te pakken. Die heeft BYD immers stilzwijgend al op zijn website gezet.

BYD Wilde de prijzen op de IAA bekend maken maar de prijslijst staat al op de site van de importeur

De 4,8 meter lange BYD Seal heeft in Nederland een vanafprijs van €47.990. Voor dat bedrag drukt Louwman je de sleutels van de achterwielaangedreven Seal Design in handen. Een stap daarboven staat de vierwielaangedreven en dus tweemotorige BYD Seal Excellence. Daar ben je €50.990 voor kwijt. In de tweede helft van volgend jaar komt er nog een goedkopere versie onder de Design-uitvoering: de Comfort. Die krijgt onder meer een kleiner accupakket.

BYD Seal: tot 570 kilometer elektrisch

De BYD Seal Design en Excellence hebben allebei een 82,5 kWh (netto) groot accupakket. De Seal-uitvoering heeft een 313 pk en 700 Nm sterke elektromotor op de achteras die vierdeurs in 5,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h jaagt. Dit is ook de Seal met de langste adem. Zijn actieradius bedraagt namelijk 570 kilometer. De BYD Seal Excellence heeft twee samen 530 pk krachtige elektromotoren en is uiteraard nog rapper dan de Design. In 3,8 seconden zit je er al mee op de 100 km/h. Hoewel je snelheid wint, lever je met deze versie rijbereik in. De Seal Excellence komt met 520 kilometer namelijk 50 kilometer minder ver dan de Seal in Design-trim.

Snelladen kan met beide uitvoeringen met tot 150 kW en ook beschikken beide smaken over een warmtepomp. De BYD Seal legt minimaal 2.015 kilo in de schaal en weegt als Excellence 2.150 kilo. Uiteraard kun je achterin beide modellen evenveel kwijt: 402 liter. In de snuit zit nog een kleine bagageruimte die 53 liter meet.

Uitrusting

De Design en Excellence verschillen op meer vlakken van elkaar dan enkel wat elektromotoren betreft. Zo heeft de Excellence actieve variabele dempers en biedt de Excellence-uitvoering Vehicle 2 Load (V2L)-hardware waarmee je elektrische apparaten kunt opladen én een head-up display. De standaarduitrusting van de Design-uitvoering is overigens al zeer compleet. We noemen: 19-inch lichtmetaal, een elektrisch bedienbare achterklep, elektrisch inklapbare, verstelbare en verwarmbare buitenspiegels met geheugen, een glazen panoramadak, in de portieren verzonken handgrepen, lederen bekleding, een 12,5 inch digitaal instrumentarium, uitgebreide sfeerverlichting, een met leer bekleed stuurwiel, uitgebreid elektrisch verstelbare, verwarmbare én ventileerbare stoelen voor, keyless entry, over twee zones gescheiden klimaatregeling, pre-conditioning en een uitgebreide set passieve en actieve veiligheidssystemen. Denk daarbij aan een 360-graden-camera, uitgebreide adaptieve cruise control, een actieve rijbaanassistent, diverse noodremsystemen, Traffic Jam Assist, parkeerpiepers voor- en achter en ga zo maar door.

Prijzen BYD Seal

Versie Vermogen Accu Actieradius Vanafprijs Seal Design 313 pk, 700 Nm 82,5 kWh (netto 570 kilometer € 47.990 Seal Excellence 530 pk, 700 Nm 82,5 kWh (netto 520 kilometer € 50.990

Versus concurrenten

En de tegenspelers van de BYD Seal dan? In vogelvlucht pakken we er een stel bij. De Tesla Model 3 is er vanaf €42.990 en voor dat bedrag krijg je een ruim 10 centimeter kortere sedan met achterwielaandrijving en een bereik van tot 513 kilometer. Prijstechnisch kan de Seal het daar niet van winnen, al komt er dus nog een minder dure Seal met een kleinere accu en dus een lagere vanafprijs aan. De Polestar 2 - die nog iets korter is dan de Model 3 - is er vanaf €51.200 als Standard Range Single Motor met een bereik van 546 kilometer. De BYD Seal biedt dus in ieder geval meer actieradius voor minder geld dan de Polestar 2.

Ook van de Nio ET5 wint de BYD Seal het puur prijstechnisch gezien. De Seal ET5 is er immers vanaf €50.700 en voor dat geld krijg je de variant met 75 kWh accu die je een bereik van 456 kilometer oplevert. De Xpeng P7 kost in Nederland minimaal €49.990. Die net geen 50 mille vraagt Xpeng voor de RWD Long Range met een 276 pk sterke elektromotor, een 82,7 kWh accu en een actieradius van 576 kilometer.