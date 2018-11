Prijzen BMW X7 bekend

Er is anno 2018 altijd een gaatje te vinden dat gevuld kan worden met een nieuwe SUV. In het geval van deze X7 moest er overigens een fors gat gevonden worden. Dat is gelukt en we weten nu welke prijskaartjes BMW aan de grote broer van de X5 hangt.

BMW levert de X7 met keuze uit één benzine- en twee dieselmotoren, stuk voor stuk zescilinders met een inhoud van drie liter. Schakelen gaat in alle gevallen met een achttraps Steptronic-automaat. De instapdiesel is de 265 pk en 620 Nm sterke xDrive30d, een auto waar BMW een vanafprijs van € 115.350 voor vraagt. Voor meer dieselpit moet je aankloppen bij de M50d, een M Performance-model met een beul van een blok onder de kap. Deze topdiesel is namelijk 400 pk en 760 Nm sterk. BMW vraag er minstens € 148.495 voor. Liever een X7 met een benzinemotor? Opteer dan voor de enige benzineversie op de lijst: de xDrive40i die je rechtervoet de beschikking geeft over 340 pk en 450 Nm. Z'n vanafprijs: € 118.495.

Natuurlijk nog wat cijfers: de xDrive30d is in staat in 7 seconden naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Z'n top: 227 km/h. Het gemiddelde verbruik moet op - afhankelijk van de gekozen uitvoering - op 6,5-6,8 l/100 km liggen. De beestachtige M50d klaart de bekende 0-100-sprint in 5,4 seconden en sprint door tot de begrenzer bij 250 km/h z'n werk begint te doen. Het gemiddelde verbruik ligt volgens BMW op 7,0-7,4 l/100 km. De benzineversie weet de dieseltopper met zijn 0-100-tijd van 6,1 tellen aardig bij te benen. Z'n topsnelheid ligt op 245 km/h en het gemiddelde verbruik moet volgens BMW op 8,7-9,0 l/100 km terechtkomen.

Vanaf 30 maart staat de X7 bij de Nederlandse dealers. De auto wordt gebouwd in Spartanburg in de Verenigde Staten.

X7

De X7 legt minimaal 2.395 kilo in de schaal en staat net als onder meer de 7-, 5- en 3-serie op het modulaire platform dat BMW 'CLAR' noemt. Ook kleinere broer X5 maakt van deze basis gebruik. Reken maar dat praktisch de volledige BMW-line-up op deze basis komt te staan. De X7 meet 5,15 meter in de lengte en daarmee is hij langer dan de ongeveer 5 meter lange Land Rover Range Rover. De wielbasis bedraagt maar liefst 3,1 meter en dat is slechts 2 centimeter minder dan die van de verlengde versie van zijn Engelse tegenspeler.

De BMW X7 is 2 meter breed, 1,8 meter hoog en beschikt over drie zitrijen. Zeven stoelen zijn standaard, maar wie het wenst, kan op de tweede zitrij twee losse stoelen in plaats van een achterbank voor drie personen krijgen. BMW noemt stoelen op de derde zitrij 'volwaardig', dat klinkt in ieder geval veelbelovend. De bagageruimte is 326 tot 2.120 liter groot. In dat laatste geval liggen de banken natuurlijk plat. Wie alleen de derde zitrij platgooit, kan 750 liter meenemen. De X7 heeft standaard adaptieve luchtvering met elektronisch instelbare dempers. Optioneel levert BMW Integral Active Steering en ook voor Executive Drive Pro moet bijbetaald worden.