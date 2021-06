Prijzen bekend van nieuwe DS 4 en DS 4 Cross

Na enkele jaren afwezigheid is de DS 4 terug. De nieuwe DS 4 en zijn iets avontuurlijker aangeklede DS 4 Cross-broertje zijn straks leverbaar in diverse uitvoeringen en met drie verschillende aandrijflijnen, waaronder de plug-in hybride E-Tense 225. De nieuwe DS 4 is per direct te bestellen en wordt omstreeks het eind van het jaar geleverd.

In februari dit jaar trok DS het doek van de nieuwe DS 4 en daarmee keert een modelnaam terug die in 2018 van de Nederlandse markt verdween. De DS 4 is na de DS 3 Crossback en DS 7 Crossback het derde model van de moderne DS-familie en nestelt zich tussen die twee. De nieuwe DS 4 is technisch gerelateerd aan de nieuwe Peugeot 308 en de nog te onthullen nieuwe Opel Astra. Onder de koets van de 4,4 meter lange hatchback gaat dan ook een gemoderniseerde versie van Stellantis' EMP2-platform schuil. DS levert de nieuwe DS 4 met twee conventionele benzinemotoren én met een plug-in hybride aandrijflijn. De goedkoopste variant wisselt vanaf €35.450 van eigenaar. De nieuwe DS 4 is per direct te bestellen.

De vanafprijs van €35.450 geldt voor de DS 4 met 130 pk sterke PureTech 130-benzinemotor. De altijd met een automaat uitgeruste DS 4 is in dat geval uitgevoerd als Bastille+. Een stap hoger op de DS-menukaart staat de Trocadero-uitvoering, een smaak die in combinatie met die 130 pk sterke benzinemotor €38.950 kost. Vanaf deze Trocadero-uitvoering is de DS 4 ook als Cross te krijgen. Voor de DS 4 Trocadero Cross ben je minstens €39.550 kwijt. De Cross herken je naast aan de Cross-badges aan zijn zwarte dakrails, zwarte raamomlijsting, speciale 19-inch lichtmetaal, zwarte grille, chroomkleurige DS Wings en speciale bumpers met zwarte accenten.

DS levert de nieuwe DS 4 ook als Rivoli, als Performance Line én als Performance Line+. De Rivoli-uitvoering is de tweede uitvoering die te combineren valt met het Cross-feestje. De DS 4 met 180 pk sterke PureTech-benzinemotor heeft een vanafprijs van €42.850. Let wel, dan krijg je direct de Trocadero-uitvoering. De 180 pk sterke PureTech-machine is net als z'n minder sterke broertje ook in de smaken Trocadero, Trocadero Cross, Rivoli, Rivoli Cross, Performance Line en Performance Line+ te krijgen.

Plug-in hybride

De DS 4 krijgt geen volledig elektrische versie, maar mist de elektrificatieboot niet volledig. DS voegt namelijk ook de plug-in hybride E-Tense 225-aandrijflijn aan het leveringsgamma van de DS 4 toe. Deze aandrijflijn bestaat uit de 180 pk sterke 1.6 PureTech-benzinemotor en een 110 pk krachtige elektromotor die in de achttraps automaat is verwerkt. Het systeemvermogen bedraagt 225 pk en 360 Nm. De DS 4 perst volgens de WLTP-methode tot 55 elektrische kilometers uit zijn 12,4 kWh accu. Wie die fabrieksopgave niet probeert te evenaren, moet de DS 4 E-Tense 225 in 7,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h kunnen jagen. De vanafprijs van de DS 4 E-Tense 225 bedraagt € 41.150. Net als bij de 130 pk sterke benzineversie is de instapuitvoering de Bastille+. De DS 4 E-Tense 225 is verder te krijgen in de smaken Trocadero, Trocadero Cross, Rivoli, Rivoli Cross, Performance Line en Performance Line+.

La Première

Zoals tegenwoordig gebruikelijk krijgt ook de nieuwe DS 4 een speciale introductieversie, een uitvoering die luistert naar de naam La Première. De La Première-uitvoering is alleen te krijgen in combinatie met de plug-in hybride E-Tense 225-aandrijflijn en kost €53.850. Daarmee is de La Première ruim 5 mille duurder dan de reguliere topuitvoering waarin je de DS 4 E-Tense 225 kunt krijgen: de €48.350 kostende Rivoli. Voor die €5.500 extra krijg je wel een afgeladen DS 4 afgeleverd. Zo heeft de La Première een in de kleur Criollo Brown Opera uitgevoerd interieur, het DS Iris System, DS Smart Touch, matrixledkoplampen, het van de DS 7 Crossback bekende Active Scan Suspension, Drive Assist én het immense head-up display dat DS Extended Head-up Display heet. Vanbuiten is de La Première-uitvoering te herkennen aan de zwarte grille met verchroomde 'puntjes' die geflankeerd worden door de in het zwart uitgevoerde 'DS Wings'. Her en der kom je speciale 1-badges tegen en tussen de achterlichten zit een zwarte versie van het DS-logo. De DS 4 La Première is leverbaar in twee kleuren.

Prijslijst DS 4