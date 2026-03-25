Huishoudens en bedrijven voelen de gevolgen in de portemonnee. De prijs van een liter benzine was maandag 2,57 euro, bijna 30 cent meer dan voor de oorlog. De prijs van diesel is nog harder gestegen. Ook de gasprijs is gestegen, maar die ligt nog lang niet zo hoog als tijdens de energiecrisis van vier jaar geleden. Het is een van de redenen dat het kabinet nog voorzichtig is met het nemen van maatregelen.