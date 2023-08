'Prijsverschil brandstof met buurlanden kan niet langer'

Het is weer erg rustig bij de tankstations in de grensstreken van Nederland. Vanwege de accijnsverhoging op brandstof per 1 juli is het prijsverschil met de buurlanden weer zodanig dat het loont om even door te rijden naar België of Duitsland. Het is de Belangenvereniging Energie- en Tankstations een doorn in het oog. Volgens voorzitter Ewout Klok is alles nu weer terug bij af, zo stelt hij in gesprek met BNR Nieuwsradio: "Ze hadden eindelijk een normale omzet die je mag verwachten op zo'n locatie. Toen ging de accijns weer omhoog inclusief inflatiecorrectie en toen zagen we direct dat de omzet weer wegvloeide."

Wat de tankstations in de grensstreken precies mislopen, is volgens Klok nog lastig te zeggen. De accijnsverhoging kwam vrijwel tegelijk met de zomervakantie. Dan is het normaal al rustiger. "Ze hebben ook al minder omzet door de vakanties, dus echt een beeld hebben we nog niet van wat er nu precies weglekt."

Wat voor hem al wel als een paal boven water staat, is dat er eens wat moet veranderen aan de grote verschillen tussen Nederland en de buurlanden. Klok: "Het verschil in de accijnzen tussen Nederland en de landen om ons heen, daaraan moet wat gebeuren. We gaan duidelijk maken aan Den Haag dat dit zo niet langer kan." Klok spreekt over een 'lekeffect', omdat er door de hogere accijns nu weer omzet weglekt naar België en Duitsland. Dat is niet alleen ongunstig voor de pomphouders, maar ook voor de staat vanwege het mislopen van accijnsinkomsten. "We willen met cijfers duidelijk maken wat nou precies dat lekeffect is."