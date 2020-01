Prijs Volkswagen T-Cross met 1.5 TSI bekend

AutoWeek kan exclusief melden welk bedrag Volkswagen in Nederland wil ontvangen voor de T-Cross met 1.5 TSI onder de kap. Slecht nieuws voor wie graag zelf de pook ter hand neemt: de topmotorisering is alleen te krijgen in combinatie met een automaat.

Tot op heden bestond het Nederlandse leveringsgamma van de T-Cross uit twee varianten van de 1.0 TSI, een driecilinder die 95 pk of 115 pk weet op te wekken. De 95 pk sterke variant is er alleen met een handgeschakelde vijfbak, terwijl je bij de 115 pk sterke versie kunt kiezen voor een handgeschakelde zesbak of voor een DSG-automaat met zeven verzetten. Bij de T-Cross met 1.5 TSI valt er minder te kiezen; die is namelijk altijd uitgerust met de DSG-transmissie.

De 1.5 TSI levert in de T-Cross net als in veel anderen modellen van de Volkswagen Group een vermogen van 150 pk en 250 Nm. De vanafprijs van de T-Cross 1.5 is vastgesteld op € 32.995. Voor dat bedrag rijd je de Style-uitvoering, die onder meer beschikt over 17-inch lichtmetaal, automatische airco, sportstoelen, zilverkleurige dakrails, ledkoplampen, een licht- en regensensor, sfeerverlichting in het interieur en parkeersensoren voor en achter. Adaptieve cruisecontrol is eveneens standaard. Volkswagen levert de T-Cross met 1.5 verder als Style Business R, een uitvoering die onder meer over donker getinte achterste zijruiten, navigatie, het R-Line-exterieurpakket en instelbare rijprofielen beschikt. Volkswagen vraagt € 34.550 voor deze topuitvoering.