Prijs tweedehands auto op nieuwe recordhoogte

Autoscout24.nl meldt dat de gemiddelde prijs van een op zijn website aangeboden tweedehands auto in december €25.215 betrof. Dat is een absoluut record. Het vorige prijsrecord werd in november gebroken. Toen steeg de gemiddelde prijs van een occasion op Autoscout24.nl naar €24.428. Het gaat om een prijsstijging van 1,7 procent ten opzichte van november, maar van maar liefst 16 procent ten opzichte van december 2021. Procentueel namen de occasionprijzen in Nederland het hardste toe.

Nederland is heus niet het enige land waar de prijzen van gebruikte auto's de spreekwoordelijke pan uit rijzen. In alle Europese landen waar Autoscout24.nl actief is - met uitzondering van Italië en Oostenrijk - zijn occasions in december duurder geworden. Zo werden ook in Duitsland, België en Frankrijk nieuwe prijsrecords gebroken. In Frankrijk nam de gemiddelde occasionprijs met 15,7 procent toe tot maar liefst €30.322. In Duitsland nemen we een stijging van 12,2 procent tot €28.713 waar. In Oostenrijk staat een gebruikte auto voor gemiddeld €28.519 (+14,5 procent) op Autoscout24 te koop en in België voor €25.563 (+11,8 procent).

ING voorspelde onlangs dat de occasionprijzen straks niet meer zo sterk zullen toenemen, maar daar zien we vooralsnog weinig van.